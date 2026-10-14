Espana agencias

Abogacía Europea apoya al Colegio de Ceuta y pide asistencia jurídica independiente en las fronteras exteriores de la UE

Imagen SRLEIKLZA5BQBC33AJR57RBFGE
Guardar

El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), organización, que representa a los colegios de 46 países y a más de un millón de abogados, ha hecho pública una declaración de apoyo al Colegio de la Abogacía de Ceuta y a sus profesionales, en la que sostiene que "garantizar los derechos en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) exige garantizar también el acceso efectivo a una asistencia jurídica independiente y de calidad".

Según ha informado Abogacía Española en un comunicado, el pronunciamiento llega después de un verano en el que la llegada extraordinaria de personas a Ceuta sometió a una fuerte presión a los servicios públicos y, de manera particular, al sistema de asistencia jurídica gratuita.

PUBLICIDAD

El servicio de Extranjería, que hasta entonces contaba con tres abogados, tuvo que reforzarse en pocas semanas ante la apertura simultánea de miles de procedimientos de identificación, asilo y retorno, ha precisado.

LA FRONTERA COMO ESPACIO DE DERECHOS

El CCBE reclama que los abogados puedan intervenir desde las primeras fases de los procedimientos en frontera, asilo o retorno, asesorar a las personas afectadas por una decisión, acompañarlas durante la tramitación administrativa y mantener esa asistencia, cuando sea necesario, durante su revisión judicial.

PUBLICIDAD

A su juicio, esa respuesta es la que "permite trasladar a la práctica garantías que, de otro modo, corren el riesgo de quedarse únicamente sobre el papel: que cada situación sea examinada individualmente, que exista la posibilidad real de recurrir una decisión, que puedan identificarse situaciones de especial vulnerabilidad y que quien tenga derecho a solicitar una protección internacional pueda hacerlo con asistencia jurídica".

El CCBE recuerda, además, que el derecho de asilo y el principio de no revolución deben preservarse incluso cuando los Estados miembros están sometidos a una presión extraordinaria.

DE LA RESPUESTA DE CEUTA AL RECONOCIMIENTO EUROPEO

Durante estos meses, el Colegio de la Abogacía de Ceuta y sus profesionales han tenido que adaptar su organización a una situación que evolucionaba prácticamente a diario. Su respuesta encontró desde el principio el respaldo de colegios, decanos y decanas y profesionales de distintos puntos de España, mientras Abogacía Española mantuvo un contacto permanente con el Colegio y acompañó sus peticiones de refuerzo.

Ese apoyo adquirió carácter institucional el pasado 18 de septiembre, cuando el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó la declaración 'En defensa de la Abogacía de Ceuta', en la que reconoció expresamente la labor de la decana, Isabel Valriberas, se Junta de Gobierno y los profesionales del turno de oficio, así como la solidaridad mostrada por el conjunto de la profesión.

El pronunciamiento del CCBE lleva ahora esa reflexión al ámbito europeo y convierte lo sucedido en Ceuta en una cuestión que afecta al conjunto de fronteras exteriores de la Unión: "cómo responder a situaciones de especial presión sin que las garantías que conforman el Estado de derecho pierdan efectividad precisamente cuando resulta más difícil preservarlas", ha señalado la Abogacía Española.

DEL RECONOCIMIENTO A LOS MEDIOS PARA EJERCER

Abogacía Española y el CCBE coinciden en que el reconocimiento a estos profesionales debe traducirse también en las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo. Si el Pleno reclamó en septiembre un "reconocimiento efectivo y un respaldo decidido" al Turno de Oficio, la abogacía europea pide ahora que quienes prestan esta asistencia dispongan de los medios, recursos y condiciones profesionales adecuados para ejercer con independencia, eficacia y dignidad.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que "el trabajo que están realizando Isabel Valriberas, su Junta de Gobierno y los compañeros de Ceuta, con el apoyo y la implicación de Ángel Méndez desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, demuestra la capacidad de la abogacía para responder cuando más se necesita".

"Que el CCBE reconozca ahora ese esfuerzo refuerza una convicción que la Abogacía Española viene defendiendo desde el inicio: para que las garantías sean reales tiene que haber abogados independientes, presentes desde el primer momento y con los medios necesarios para ejercer su función", ha sostenido.

La abogacía Española ha concluido que "la declaración del CCBE lleva el reconocimiento a la abogacía ceutí más allá de un gesto de apoyo y plantea una cuestión que trasciende a Ceuta" y es "cómo garantizar el Estado de derecho en las fronteras europeas y el papel imprescindible de la abogacía para hacerlo posible".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

Los xenotrasplantes se realizan con cerdos modificados genéticamente para aumentar la compatibilidad inmunológica con el cuerpo humano

El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse

Utilizaron un globo aerostático para medirla, fue refugio de militares en tiempos de guerra y tiene esculturas naturales milenarias

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse

Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros

El exdeportista balear se ha unido a la centenaria firma vinícola Juan Gil para presentar una edición especial limitada que ha permitido rescatar antiguos viñedos de más de 50 años

Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

ECONOMÍA

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions