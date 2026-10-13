España destinará 130 millones de euros a la alianza internacional para la vacunación

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria plurianual de España a la Alianza para la Vacunación (GAVI), de 2026 a 2040, por un importe total de 130 millones de euros para contribuir a la inmunización de enfermedades en países en vías de desarrollo.

Según la referencia del Consejo, el mecanismo para canalizar la aportación a lo largo de 15 años será la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización.

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Un instrumento financiero -destaca el Gobierno- "innovador mediante el cual el Banco Mundial emite bonos con el respaldo de las aportaciones comprometidas por los donantes y el dinero aportado por los inversores mediante la compra de esos bonos se entrega a GAVI".

En total, serán 5 millones de euros anuales de 2026 a 2029, sumando 20 millones; y otros 10 millones de 2030 a 2033, que arrojan un total 40 millones de euros en dicho período.

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Se seguirán sumando otros 15 millones de euros anuales de 2034 a 2035 (30 millones), más otros 10 millones de 2036 a 2038, es decir 30 millones más en total en el citado período.

De 2039 a 2040 se destinarán 5 millones de euros anuales a la alianza internacional para la vacunación.EFE