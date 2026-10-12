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La Bolsa sube el 1,33 %, mayor alza en dos meses y medio, y se acerca a los 19.300 puntos

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Madrid, 12 oct (EFE).- La Bolsa española ha subido este lunes el 1,33 %, la mayor ganancia en casi dos meses y medio, y se ha aproximado a los 19.300 puntos impulsada por el avance de las plazas europeas, de Wall Street y de los bancos mientras el petróleo se encarecía un 2 %.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 252,7 puntos, ese 1,33 % (la mayor subida diaria desde el pasado 30 de julio), hasta los 19.285,8 puntos. En el año acumula una revalorización del 11,43 %.

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Además, la plaza española aprovechaba la subida del 0,45 % de Wall Street a esta hora y la estabilidad en el mercado de deuda, a pesar de que el barril de petróleo brent se encarecía el 2 %, hasta 106,8 dólares.

De los grandes valores destacó la subida del 2,03 % de Banco Santander (quinta mayor del IBEX), en tanto que Iberdrola ganó el 1,98 %; BBVA el 1,86 % e Inditex el 0,11 %. Bajaron Repsol, el 1,05 % (segundo mayor descenso de ese índice) y Telefónica el 1,01 % (tercer puesto por pérdidas de ese indicador). EFE

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