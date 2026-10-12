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Clavijo dice que Canarias registra un "brote migratorio" y admite su preocupación por "ausencia" de reacción de Gobierno

19/11/2025 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavijo se ha entrevistado con su homólogo catalán para evaluar proyectos de asociación institucional. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
19/11/2025 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavijo se ha entrevistado con su homólogo catalán para evaluar proyectos de asociación institucional. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este lunes que el archipiélago está viviendo un "nuevo brote migratorio", ya que en algo más de mes y medio han llegado "más de 3.800 personas" a las islas, si bien ha mostrado su preocupación por la "ausencia" de reacción del Ejecutivo central.

"Estamos convencidos, lo llevamos tiempo advirtiendo, desde el 12 de junio, incluso previamente con las distintas reuniones que hicimos para la aplicación del nuevo pacto migratorio de asilo de la Unión Europea, unido a los acontecimientos de Ceuta y la desviación de los efectivos de Marruecos al norte, pues obviamente lo que se ha generado es lo que llevamos tiempo viviendo, un nuevo brote migratorio que nos ha llevado a más de 3.800 personas en poco más de mes y medio", ha asegurado en declaraciones a los periodistas antes del inicio de los actos de la Fiesta Nacional.

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Ante ello, añadió, lo que "preocupa es la ausencia" de reacción por parte del Gobierno de España, indicando que "preocupa mucho" que el final de año sea como el de 2024, cuando llegaron 47.000 personas a las costas canarias.

Además ha indicado que con el nuevo pacto migratorio un brote "va a ser todavía más complicado", avisando que el "efecto de retención, que es lo que busca la Unión Europea en los territorios y las regiones fronterizas, se puede recrudecer".

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