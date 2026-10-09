Flick: "Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya"

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 9 oct (EFE).- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la "actitud y mentalidad" de su pupilo Lamine Yamal, de quien ha dicho que "será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya".

El entrenador alemán prevé que el jugador catalán sea titular este sábado frente al Getafe, a pesar de los minutos que ha acumulado en los últimos cuatro partidos de la Liga de las Naciones que ha disputado con la selección española.

PUBLICIDAD

"Su nivel es fantástico, también con España. Lo vi en Londres, estuve allí. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos es bueno, aunque él quiera jugarlo todo", ha comentado Flick en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el conjunto madrileño.

Considera el técnico azulgrana que Lamine Yamal "disfruta jugando al fútbol", y es precisamente esa "voluntad de mejorar" del delantero de Rocafonda la clave de su buen rendimiento en este inicio de curso.

PUBLICIDAD

"Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Con su actitud, su mentalidad, su voluntad de mejorar cada día…Esa es la mentalidad correcta. De momento va en ese camino y estoy muy contento", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)