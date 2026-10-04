La obra 'Elektrical body’, un diálogo entre la ciencia y la danza acerca del movimiento

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 4 oct (EFE).- La representación ‘Elektrical body’ propone un diálogo entre la ciencia y la danza acerca de conceptos del movimiento como la elasticidad, las torsiones, la presión, el empuje, la caída y la posición, ha afirmado a EFE la fundadora de la compañía Dínamo Danza, Carmen Larraz.

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El X Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO) acoge este domingo la puesta en escena de ‘Elektrical body’, una obra que comenzó a configurarse a partir de un juego con imanes, que a Larraz le pareció “tan bonito” que le llevó a investigar sobre el magnetismo y “qué hay detrás de todo eso”.

La creadora artística Carmen Larraz (Pamplona, 1978) ha explicado que esta anécdota desembocó en “un proceso de investigación en torno a la física”, para el que se puso en contacto con el catedrático del área de Tecnología Electrónica en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Joaquín Sevilla.

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“Nuestro foco era cómo se podían traducir los principios del magnetismo y del electromagnetismo al cuerpo y al movimiento”, ha señalado Larraz, quien ha añadido que durante esta investigación aparecieron los 'diagramas de Feynman', que, para ella, son como "una escritura coreográfica en el espacio”.

A partir de ahí, ha proseguido, empezaron a “elaborar todo ese universo de cómo esos gráficos científicos podían traducirse a la física del movimiento”.

“He encontrado en la física la manera de articular en un lenguaje más claro y más universal para todos conceptos del movimiento que, en un principio, son abstractos, pero que se estructuran en palabras a través de la ciencia”, ha subrayado.

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‘Elektrical body’, ha continuado, presenta a cinco bailarines en escena, en “una pieza muy física, en la que se va a por todo a nivel de movimiento", dado que "hablar de electromagnetismo te lleva al imaginario de la electricidad y de la atracción, lo que tiene mucha potencia”.

“La escena está limpia y somos nosotros moviéndonos los que generamos el espacio”, ha indicado Larraz, para quien “la luz es fundamental” en esta pieza, que cuenta con un láser que aparece en momentos concretos.

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Además, ha recalcado su fascinación por “la naturaleza de la luz”, ya que, a veces, cuando se habla de naturaleza, se piensa en un árbol o en un bosque, pero “hay fenómenos de la naturaleza que no son tan visuales en el mundo cotidiano y que son fascinantes”.

Para ella, “es una pena que la danza, al academizarse, de alguna manera se ha distanciado del contexto social, cuando, en realidad, ha sido un elemento importantísimo de identidad cultural y humana a lo largo de la historia”.

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“Sentirnos humanos está muy ligado a sentir el cuerpo y el movimiento" y cree que "volver a estar en contacto con el movimiento como medio de expresión es una vía de crecimiento personal, más allá de lo que sean las técnicas de la danza”.

Respecto a sus proyectos futuros, ha afirmado que el próximo día 7 presentará su nuevo espectáculo, ‘Qualia’, en el Museo de la Universidad de Navarra, en el que abordará “las cualidades subjetivas de la percepción de las cosas” y que ha definido como "una pieza muy sintética, casi una charla ‘performativa’”. EFE

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sjf/alg