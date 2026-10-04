La lluvia pone en aviso a 10 autonomías: rojo en Cataluña y naranja Asturias y Extremadura

Guardar

Madrid, 04 oct (EFE).- Diez comunidades autónomas están este domingo en aviso por precipitaciones y tormentas que, en el caso de Cataluña, es rojo (riesgo máximo) ante el peligro extraordinario que afronta por la intensidad de las lluvias torrenciales, y naranja (grave) en Asturias y Extremadura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte hoy en su web de la probabilidad de que se produzcan fuertes precipitaciones en zonas del litoral de Barcelona que dejarán, previsiblemente, acumulados de 90 litros por metro cuadrado en una hora; se podrán, incluso, superar los 200 litros por metro cuadrado en solo 6 horas.

PUBLICIDAD

En puntos de la depresión central de Barcelona, las precipitaciones acumuladas podrían dejar 150 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas y llegar a superar los 150 litros en tan solo 6.

Ese aviso de máxima gravedad meteorológica se extiende al área prelitoral de Girona y a la zona del Ampurdán, donde las acumulaciones de agua podrán rebasar los 200 litros por metro cuadrado en un intervalo de 6 horas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en Asturias el nivel de riesgo baja frente a la situación en Cataluña pero continúa siendo grave -aviso naranja-. Allí se espera que a lo largo de la jornada llueva con mucha intensidad en lugares como Ribadeo, Navia, Luarca, Cudillero, Avilás y Gijón.

En puntos del litoral occidental asturiano el agua podría dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora; y también se podrían acumular unos 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona central y en los valles mineros.

PUBLICIDAD

El mismo aviso naranja se activará en Extremadura a partir del mediodía y hasta las 19.00 horas debido a las lluvias intensas acompañadas de granizo que se esperan en puntos de la provincia de Cáceres.

En otras siete comunidades autónomas -Andalucía, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid y Región de Murcia- el aviso es amarillo, que alerta de la existencia de riesgo para realizar ciertas actividades.

PUBLICIDAD

En Andalucía, Almería, Granada y Málaga son las provincias más afectadas por las inclemencias del tiempo, mientras que en la Comunidad de Madrid, la advertencia entra en vigor desde las 15.00 horas con las mayores afectaciones por lluvias fuertes en la sierra, la zona metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste.

En la comunidad gallega, el aviso se centra en el área de A Mariña, en Lugo, donde el agua podría acumular hasta 25 litros por metro cuadrado y en Baleares las islas más golpeadas por el agua serán Mallorca y Menorca. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)