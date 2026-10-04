Hurkacz suma su victoria número 250 en el circuito y es el primer semifinalista en Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- El polaco Hubert Hurkacz (n.41) derrotó este domingo al ruso Karen Khachanov (n.26) por 7-6(2) y 6-2 y se convirtió en el primer semifinalista del Abierto de China, donde alcanzó su victoria número 250 en el circuito.

En una hora y 33 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, el polaco pasó de resistir un primer set sin roturas a encadenar cuatro juegos para cerrar el encuentro, apoyado en un servicio con el que ganó el 87 % de los puntos disputados con primeros.

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La única oportunidad de quiebre del ruso llegó en el juego inaugural. Hurkacz la salvó y ambos conservaron sus turnos hasta un desempate en el que el polaco encontró la diferencia que no había logrado abrir al resto.

Se adelantó 4-1 y, desde el 4-2, ganó los tres últimos puntos para llevarse una manga de una hora y dos minutos, en la que conectó siete de sus ocho aces.

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Khachanov sostuvo la igualdad hasta el 2-2 del segundo parcial, pero perdió eficacia con el segundo servicio, con el que no ganó ninguno de los seis puntos que disputó.

Hurkacz aprovechó sus dos únicas oportunidades de rotura para adelantarse 3-2 y 5-2, y sentenció con su primera bola de partido. En esa manga apenas cedió un punto con el primer saque.

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Finalista la semana pasada en Chengdu, el primer semifinalista polaco en la historia del torneo encadena dos citas entre los cuatro mejores y alcanza esa ronda por primera vez por encima de la categoría ATP 250 desde Rotterdam en 2025.

Su rival será el ganador del encuentro entre el australiano Alex de Miñaur (n.10) y el ruso Andrey Rublev (n.24). EFE