El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Madrid, 16 feb (EFE).- El Partido Popular ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que expulse de su Ejecutiva a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, tras la noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos.

El Confidencial ha publicado hoy que Cabezón, "amigo íntimo" de Sánchez y que ostenta su cargo en el PSOE desde julio de 2025, utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos.

"El Sánchez de la oposición decía que en su partido no cabían personas que utilizaran ingeniería fiscal para no pagar impuestos", ha apuntado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a través de un comunicado.

Según el PP, personas como él "sobran en la vida política española" y para sacarlos es necesario cambiar al presidente del Gobierno.

"El sanchismo es levantarnos cada mañana a la espera de saber qué nuevo personaje turbio y sórdido aparece en nuestras vidas", agrega el comunicado en el que afirma que la sede de los socialistas es "refugio" de dirigentes como Cabezón.

Figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Paco Salazar y, ahora, Borja Cabezón, añade el comunicado, son "los mejores exponentes de la integridad de la que le gusta rodearse al presidente del Gobierno". EFE

