El relevo mixto, quinto tras una caída de Marta Pérez; Italia campeona

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El relevo mixto español concluyó quinto su participación en los Europeos de cross de Antalya (Turquía), lastrado por una caída de la soriana Marta Pérez en su posta que mermó las opciones de poder pelear por subir al podio que lideró Italia por delante de Francia, plata, y Gran Bretaña, bronce.

El experimentado Jesús Gómez, que fue bronce en 2017, inició el relevo español con una quinta posición, antes de darle el testigo a Marta Pérez, que sufrió una caída y relegó a España un puesto. Esther Guerrero, campeona de Europa en el relevo mixto (2018) y medallista de bronce en 2017, recortó un puesto y el gallego Adrián Ben, plata en Piamonte 2022, no pudo arañar ninguna posición más.

"He ido a intentar coger a las que iban delante. Me iba encontrando bien, he cogido a las rivales de Países Bajos y Gran Bretaña, y cuando he llegado a la última arena he frenado un poco y al llegar a los troncos he sentido que alguien me cogía, he ido a cambiar la zancada, me he caído y he acabado con todas las posibilidades de medalla del equipo porque cuando he entregado el relevo a Esther era imposible. Lo siento mucho", dijo Marta Pérez, al terminar la carrera.

El equipo español concluyó quinto con 18:27, a veinticinco segundos de Italia, que, compuesto por Sebastiano Parolini, Marta Zenoni, Sintayehu Vissa y Pietro Arese, paró el crono en 18:02 para recoger el oro.

Por detrás, la plata se la llevó Francia (18:02) y el bronce Gran Bretaña (18:02). EFE