Mañueco reclama al Gobierno rectificar su política migratoria y defiende acoger a menores

Madrid, 6 dic (EFE).- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este viernes, Día de la Constitución, que el Gobierno rectifique su política migratoria, al tiempo que ha defendido que las comunidades autónomas acojan a los menores migrantes que llegan a Canarias.

Mañueco ha acudido a la celebración de la Carta Magna que celebra cada año el Congreso, donde tras suspender Vox negociaciones presupuestarias por la acogida de menores migrantes, ha defendido que las autonomías colaboren en la acogida de los niños que migran solos y ha subrayado que "ser españoles significa ayudar a todas las comunidades autónomas de nuestro país cuando tienen un problema".

Después de se hayan retomado las negociaciones entre el Gobierno y el PP para reformar la Ley de Extranjería, sin que se hayan acercado posturas, Mañueco ha sostenido que el Gobierno de España debe rectificar y poner encima de la mesa a una "política migratoria sensata", que implique desde la defensa de fronteras hasta la integración social.

Por otra parte, preguntado sobre si se plantea adelantar las elecciones si no aprueba sus presupuestos, el presidente de Castilla y León ha insistido en que su intención es agotar la legislatura, haya o no cuentas, y ha afeado que Vox no se haya sentado a negociar acusándoles de seguir las instrucciones de la dirección del partido en Madrid.

En el Día de la Constitución, Mañueco ha hecho una defensa de la igualdad y la cohesión territorial y ha advertido de que está en riesgo que todos los españoles reciban los mismos servicios públicos, en alusión a la financiación autonómica, que se debatirá en la Conferencia de Presidentes. EFE

(Foto) (Vídeo)