El concierto que marcó una carrera musical: "Entré como Rosarillo y salí como Rosario"

Madrid, 6 dic (EFE).- "Entré como Rosarillo y salí como Rosario". Así explica Rosario Flores el concierto que ofreció con 27 años en la madrileña sala Morocco, en cuyo escenario desplegó toda su energía para superar la presión de un apellido emblemático, del que tan orgullosa está.

Este concierto marcó el inicio de una carrera, que ahora celebra con el lanzamiento hoy de un nuevo disco, 'Universo de Ley' (Universal Music), en el que se cita con artistas latinos, desde Fito Páez a Sebastián Llatra, para versionar sus primeros éxitos, como ‘Sabor sabor’, ‘La gaviota’ o "Mi gato’.

“Nunca se me olvidará la noche de la sala Morocco (Madrid). Tenía yo entonces 27 años, era mi primer concierto, le dije a mi madre que no viniera a verme, porque estaba muy nerviosa. Mi hermano Antonio ya cantaba y era conocido, Lolita también, y ahora iba yo, por lo que iba con mucha presión, porque la gente te exigía más. Pero no se cómo, saqué toda mi energía, algo que nadie había visto nunca. Entré como ‘Rosarillo’ y salí como Rosario”, ha contado la artista.

Esa noche en 1992, bajo el nombre de Rosario, sin Flores, impulsó una identidad artística única que ha desarrollado a lo largo de una trayectoria de más de 30 años. Conoció al productor Fernando Illán (que le ha acompañado a día de hoy en todos sus discos) y nació ‘De Ley’, su primer álbum que se coló en las primeras posiciones de las listas con temas como , entre otros y que ahora reversiona en este.

Hija de la gran Lola Flores y de El Pescaílla, hermana de Antonio y Lolita Flores, pareciera que el futuro de Rosario Flores en la música estaba escrito mucho antes de que ella misma naciera. “Flores para mí es un orgullo, porque desde luego si soy artista es por los apellidos que tengo”, ha confesado en una entrevista con EFE.

A lo largo de estos treinta y tres años, Rosario no solo ha brillado encima de los escenarios, sino también en la gran pantalla, ya que cuenta con ocho películas y una nominación a los Premios Goya. “Rodar con Pedro Almodóvar fue un lujo. Me gustaría volver, pero más que con un buen director, con una buena historia, que emocione”, ha confesado.

La cantante comenzará el próximo 20 de febrero Zaragoza, y pasará por ciudades como Valencia, Salamanca, Sevilla, Barcelona, Granada o Madrid. EFE

