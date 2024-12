Aguacil: “He visto la eliminatoria peligrar”

Cuenca (España), 5 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha dicho tras la victoria de su equipo ante el Conquense que ha visto ansiedad en su equipo en los últimos minutos, "incluso peligrar la eliminatoria".

Los entrenadores de Conquense y Real Sociedad asistieron a rueda de prensa tras el choque entre ambos equipos, el cual se resolvió en la prórroga gracias al 0-1 de Brais Méndez después del 0-0 al final de los 90 minutos.

El técnico vasco, primero en acudir a dicha comparecencia, destacaba que los suyos no estuvieron bien. “Está claro que no hemos hecho un gran partido, hemos intentado jugar a lo que estamos acostumbrados y con un once del primer equipo”.

A lo que añadía que “el Conquense se lo ha dejado todo y nos ha hecho sufrir, pero es lo que está pasando en la mayoría de las eliminatorias donde los equipos de Primera no lo pasan bien, es lo bonito de la Copa del Rey.

Rober Gutiérrez, en el caso del técnico balompédico, apuntaba que “lo hemos dejado, estoy muy orgullos del equipo y tuvimos opciones hasta el final”.

Destacaba que “los jugadores están fastidiados porque lo hemos tenido muy cerca y hemos caído al principio de la prórroga, degastándonos un poco más”.

Fueron premiados jugadores que estaban el año pasado. “Fue un guiño para los ocho que podía alinear por el ascenso del año pasado y el estar en esta competición, no pude poner a Hormiga porque no se puede jugar con dos porteros”.

Le toca pensar en la liga y se muestra agradecido a su afición. “Ha sido muy bonito ver La Fuensanta llena, ahora toca centrarse en nuestro pan y en el Adarve, que nos visita este domingo”. EFE.

