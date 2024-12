Roig dice que el Maratón ayuda a "tirar adelante" y mantiene el millón de euros de premio

Valencia, 1 dic (EFE).- El empresario Juan Roig, impulsor del Maratón Valencia a través de la Fundación Trinidad Alfonso, aseguró que la celebración este domingo de la prueba ha sido una ayuda para "tirar adelante" tras la dana que arrasó varias comarcas de Valencia hace un mes y aseguró que mantendrá para 2025 el premio de un millón de euros para quien bata el récord del mundo.

"(El Maratón) es un apoyo a la Comunitat Valenciana de nosotros, que estamos normales, que ya se ha acabado el duelo, que ha sido muy fastidiado y se han muerto 222 personas y faltan por encontrar algunos cadáveres. Estamos muy jodidos todos los valencianos pero después del luto esto hay que tirarlo adelante. Como dice el himno, 'valencians, en peu alcem-se' ('valencianos, pongámonos en pie')", señaló en declaraciones a los medios tras la prueba.

Roig dijo que ha sido una edición "muy emocionante" y que la "gente se ha volcado". También ha recordado que ha habido corredores de la zona más afectada que han participado en la prueba.

Además, ha señalado que como hubiera ocurrido en este 2024, en 2025 dará un premio de un millón de euros a quien bata el récord del mundo en Valencia.

"Por supuesto que sí, se mantiene el premio del millón de euros, pero lo importante no es lo del millón de euros, lo importante es que Valencia se ponga de pie y que tiremos para delante. Ahí es donde nosotros, estamos poniendo todo el dinero. Lo del récord es una cosa más anecdótica que otra cosa", explicó en referencia a las donaciones que ya ha anunciado para la reconstrucción.

"Lo más bonito que he vivido es que la gente te da las gracias y que se cumple lo que mi madre me dijo que cuando te mueres no te llevas un duro y si se lo das a la gente, la gente te lo agradece muchísimo", concluyó. EFE

(foto)