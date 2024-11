Puente desvela que la idea de la auditoría fue del subsecretario al que luego cesó y responde a Ábalos que no costó nada

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado en el Senado que la idea de la auditoría interna sobre el 'caso Koldo' partió del entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, al que cesó al conocer los resultados de la misma. Además, ha asegurado que no tuvo ningún coste hacerla, respondiendo así a una de las preguntas por las que le exige explicaciones en el Congreso el exministro José Luis Ábalos, uno de los principales señalados en el informe.

Durante su comparecencia este jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo', Puente ha sostenido que el objetivo de la auditoría era intentar "esclarecer" los procedimientos que se habían llevado a cabo en las contrataciones para la compra de mascarillas en la pandemia.

Esa auditoría interna, que encargó al estallar el caso el pasado febrero, "se hizo con absoluta independencia", y ha asegurado que "ni siquiera" conoce a los funcionarios que la hicieron, quienes "han trabajado con entera libertad".

Para Puente, "es un documento que tiene utilidad, pero tampoco es palabra de Dios, es decir, tendrá errores, tendrá aciertos", y en la que él se limitó "a ordenarla su práctica" y no supo más hasta que estuvo elaborada, ha contado.

"Ni he intervenido, ni he dirigido, ni he encauzado o orientado la investigación en ninguna dirección. Los que se encargaron de la auditoría han tenido entera libertad para decir y poner lo que consideraran oportuno", ha defendido.

NO CONSULTÓ A SÁNCHEZ

Preguntado por el motivo que le llevó a encargarla, ha explicado que al salir a la luz la presunta trama de corrupción sintió "la necesidad de hacer algo, de intentar ver qué es lo que había pasado".

El ministro ha relatado que fue el subsecretario de Transportes de aquel entonces, Jesús Manuel Gómez, quien le dijo que "la herramienta o el instrumento dentro del ámbito administrativo del que se dispone para tratar de esclarecer los hechos es practicar una auditoría".

"Y me dice que hay un servicio adscrito al Ministerio, pero independiente, que tiene atribuciones legales para hacer ese tipo de trabajo, y le digo 'ponlo en marcha'", ha añadido, antes de negar que el presidente del Gobierno le diera la orden de hacerla: "Me pareció que era algo lógico, no lo consulté con nadie".

Puente hizo públicos el pasado agosto los resultados de la auditoría en el Senado y anunció al mismo tiempo que cesaba al subsecretario, entonces ya imputado por la Audiencia Nacional, por pérdida de confianza tras leer el informe.

Al ser preguntado si supuso algún gasto para el Ministerio, como ha exigido saber Ábalos desde el Congreso, Puente ha recalcado que fue un trabajo "hecho por los funcionarios públicos del servicio de inspección en sus horas de trabajo". "Que yo tenga constancia, no ha costado nada", ha afirmado.

Y respecto a las críticas de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a la auditoría, el ministro ha manifestado que "seguro que hay aciertos y hay errores": "Y yo no voy a entrar a discutirlo. Respeto profundamente a Isabel y a su capacidad profesional, y si lo ha dicho, seguramente tenga alguna razón para hacerlo".