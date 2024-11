El Senado interrumpe la comparecencia de Montero para dejarle ir a votar al Congreso y la retomará a las 16 horas

La comisión de investigación en el Senado sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus ha decidido interrumpir la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha alegado que debe acudir a votar al Pleno del Congreso de los Diputados en su condición de parlamentaria.

El presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez ha reprochado a Montero que no comunicase previamente que debía acudir a la Cámara Baja, pero ha accedido a su petición. La comparecencia de la ministra se retomará a las 16 horas de este mismo martes, según ha señalado.

Visiblemente molesto, Suárez ha advertido que de aquí en adelante aplicará el reglamento "a rajatabla" y ha reprochado a la 'número dos' del Gobierno que comunicase su circunstancia a la Mesa este mismo martes, ya sin tiempo para buscar una solución.

"No soy una persona que no entiende los deberes de los diputado y senadores y he accedido a esa petición. Pero ya me hubiera gustado que se hubiera comunicado a la Mesa porque lo hubiéramos solucionado de otra manera", ha indicado.

A su vez, el senador de Vox Ángel Gordillo ha tachado de "impresentable" que se haya cambiado la fecha de esta comparecencia porque a la ministra "le venía bien este día sabiendo que había Pleno en el Congreso, algo que es público", ha recriminado. "No tiene ninguna justificación salvo la falta de respeto absoluta a esta comisión", se ha quejado.

Finalmente el senador socialista Alfonso Gil, ha defendido a Montero al señalar que el voto de un diputado es un derecho constitucinalmente reconocido "y punto". "Creo que hemos obrado con respeto a derecho", ha indicado.

Además ha añadido que pasan este tipo de cosas cuando se convoca a los comparecientes "por trámite de urgencia y sobre todo cuando no se motivan", ha defendido, desatando el reproche de la presidencia de la Mesa.