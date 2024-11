Dimitrievski: "Contento por el debut pero lo importante era pasar de ronda"

Parla (Valencia), 26 nov (EFE).- Stole Dimitrievski, portero macedonio del Valencia, dijo sentirse "contento" por el debut oficial esta temporada con su nuevo equipo frente al Parla Escuela, en Copa del Rey, aunque admitió que "lo importante era pasar de ronda" ante un rival de inferior categoría que les puso en muchos apuros.

El Valencia pasó la primera ronda de la Copa del Rey al ganar al Parla Escuela con un gol de falta directa de Pepelu a los veinte minutos.

"Estoy contento por debutar y pasar de ronda. Hoy lo importante era eso y ya pensar en el próximo viernes en Liga", dijo Dimitrievski, al término del partido, a la web oficial del club.

El macedonio, que cumple su primera temporada en el Valencia, debutó en el campo de Las Américas como jugador ché tras llegar el pasado verano procedente del Rayo Vallecano.

"Me encuentro bien, llevo los partidos de selección. Tengo pocos minutos pero los que he tenido ahora los he aprovechado. Intento sentirme lo mejor posible, estoy trabajando bien en el día a día y mejorando. Hoy era importante pasar y todo lo que sea portería a cero siempre es bueno, en Liga o donde sea. Eso es importante porque se hace buen trabajado defensivo del equipo y de mi", concluyó. EFE