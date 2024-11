Adrián Sotelo 'Popler': "Este partido contra el Valencia va a ser irrepetible"

David Ramiro

Parla (Madrid), 25 nov (EFE).- Adrián Sotelo, 'Popler', entrenador del Parla Escuela, tiene claro cuál va a ser su último discurso en el vestuario antes de enfrentarse al Valencia en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey. Sabe que va a ser "irrepetible" y espera que si pierden sea "por el talento individual de su rival" pero, sobre todo, la gente del municipio madrileño se sienta "orgullosa" de su equipo.

Sotelo, de 36 años, tiene una amplia trayectoria en el fútbol madrileño. Llegó al Parla Escuela en enero de este 2024 con un historial que incluía un ascenso a Preferente con la AD Arganda en 2023 o el ascenso a Tercera División con el Móstoles CF, en la temporada 2019/2020.

Con el Parla Escuela está disfrutando de una temporada inolvidable. Lograron ganar la Copa Federación de Madrid tras derrotar en la final al San Agustín de Guadalix después de superar una exigente fase de grupos y posteriormente se enfrentaron al Sonseca, al que ganaron en la ronda previa de la Copa. Ahora disfrutan de la recompensa de jugar contra un Primera en su campo de Las Américas aunque tenga que ser un mes después de lo previsto debido a los aplazamientos derivados de las consecuencias que hubo en la Comunidad Valenciana por la dana.

"A este partido llegamos con momentos irregulares, porque nos hemos enfrentado a lo dos segundos, Vicálvaro y Aranjuez. Ganamos en Vicálvaro 0-6 y en Aranjuez, que creo que fuimos superiores, empatamos a cero. El otro día adelantamos el partido con el Campamento al viernes. Tuvimos muchas ocasiones pero no tuvimos sintonía con balón buena y perdimos 2-1. El equipo ha crecido, pero el partido de Campamento nos bajó un poco a nivel anímico, pero esto es seguir empujando continuamente", declara a EFE el técnico del Parla.

"Este mes ha sido muy complicado. Nunca me había enfrentado a esta situación y es muy difícil de gestionar. No sé si es casualidad o no pero en los dos partidos previos al Valencia, tanto Fuenlabrada como Campamento, hemos estado irregulares y hemos tenido errores a nivel defensivo groseros. De los últimos ocho partidos llevamos seis porterías a cero y los dos goles encajados han sido justo antes del Valencia", confiesa.

"Creo que esto es difícil de gestionar porque parte de la cabeza de los jugadores está en ese partido. No es lo mismo gestionar una o dos semanas que mes y medio. Para los jugadores es el partido de su vida y creo que en parte es una losa que tienes que seguir gestionando. Igualmente estamos con mucha ilusión y dicho esto era obvio que los partidos había que suspenderlos por la circunstancia que ha habido. Ayudar en Valencia era lo primero", subraya.

El Valencia llega a este partido de Copa en una delicada situación liguera, en descenso, aunque reforzado por el último triunfo ante el Betis (4-2)..

"La clasificación da igual. El Valencia es el cuarto equipo histórico de fútbol nacional y lo normal es que esté por encima nuestro en muchos aspectos. Dudo que tengan algún apuro para salvar la categoría. Aunque a la Copa no le dieran la trascendencia que tiene podría desecharla pero contra un Primera, no contra un equipo de Primera Autonómica madrileña. Lo que sí que creo es que para ellos es muy motivante brindarles una victoria después de todo lo que han sufrido", declara.

"Para nosotros sigue siendo el partido de nuestras vidas, sin ninguna duda. Solo Miguel Fuentes, cuando estaba en Las Rozas, se había enfrentado a un Primera y fue contra el Eibar. Entiendo que es difícil de contextualizar porque en esta situación nos hemos encontrado ya dos veces. Muchos puntos emotivos o motivantes que habíamos tocado nos cuesta. Es un partido irrepetible, muy especial", apunta.

Antes del partido, Adrián Sotelo tendrá que dar desde el vestuario una última consigna a sus jugadores. El mensaje lo tiene claro.

"Lo que les digo a los jugadores es que disfruten, que algunos momentos no vuelven. Este partido es irrepetible, no vuelve, y hay que disfrutarlo en el contexto que les toque. Lo importante, sobre todo, es que la gente de Parla se sienta orgullosa de su equipo y vibre con nosotros. Si nos toca perder, que sea por su talento individual", concluye. EFE