Juan Francisco Fuentes Aragonés ingresa en la Real Academia de la Historia

Madrid, 24 nov (EFE).- El catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Juan Francisco Fuentes Aragonés ingresa esta tarde en la Real Academia de la Historia, para cubrir la vacante de la medalla 34, que ocupaba el fallecido Miguel Artola Gallego.

La candidatura de Juan Francisco Fuentes Aragonés (Barcelona, 1955) fue presentada por los académicos Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, Luis Antonio Ribot García y Juan Pablo Fusi Aizpurúa. El nuevo académico fue elegido el 22 de marzo de 2024.

El discurso que leerá lleva por título 'Numancia errante: la idea de España en el exilio republicano'. En nombre de la corporación será contestado por Octavio Ruiz-Manjón Cabeza.

Juan Francisco Fuentes Aragonés ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, París 3, Aix-Marseille, Sciences Po (París) y London School of Economics.

Ha impartido cursos y conferencias en las universidades de Princeton, Oxford, Sorbona, Menéndez Pelayo, Lisboa, Harvard y Wisconsin, entre otras.

En 2008 fue comisario de la exposición La nación en armas. 'España: 1808-1814' (Ministerio de Defensa-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) y en 2010 dirigió el grupo de investigación avanzada 'From Empire to Nation: The Making of Modern Nations in the Crisis of the Atlantic Empires' (Real Colegio Complutense en Harvard).

En la actualidad dirige un proyecto de investigación titulado 'Diccionario de símbolos políticos y sociales de la Europa contemporánea'.

Fuentes Aragonés, miembro del Colegio Libre de Eméritos, es autor de un centenar de artículos en revistas especializadas y de una veintena de libros, entre ellos 'Totalitarianisms: The Closed Society and its Friends', 'Amazonas de la libertad: Mujeres liberales contra Fernando VII', 'Adolfo Suárez. Biografía política' y 'Con el Rey y contra el Rey: Los socialistas y la Monarquía'

Sus principales temas de investigación son el socialismo español, la transición democrática y la historia de los conceptos y los símbolos políticos en el mundo contemporáneo.

Su último libro se titula 'Bienvenido, Mister Chaplin. La americanización del ocio y la cultura en la España de entreguerras' (Ed. Taurus, 2024). EFE