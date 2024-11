Felipe González: "Lo que ha pasado con la dana es el fracaso de la política"

Sevilla, 24 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González considera que lo ocurrido con la dana en Valencia es "el fracaso de la política" y ha recordado que él llevó al ejército a Bilbao en 1983 por las inundaciones, aunque eso no quiere decir que el Gobierno tuviera que haberlo hecho ahora porque "se ha sofisticado mucho la legislación".

"Yo me acuerdo como si fuera hoy de las inundaciones de Bilbao en agosto de 1983. Mandé al Ejército que subiera desde Burgos para que tuvieran cocinas de campaña, leche, agua, todo", ha explicado al ser preguntado sobre quién debió ponerse al mando de la gestión tras la catástrofe en una entrevista publicada por los diarios del Grupo Joly.

González cree que la legislación a veces se sofistica demasiado. Está de acuerdo con la descentralización "pero no con la centrifugación del poder porque, al final, siempre tiene que haber un poder que defina un proyecto de país".

En ese sentido, entiende que, por ejemplo, conceder una Hacienda propia a Cataluña sería "centrifugarlo todo".

Respecto a España como país, ha dicho que es "plural desde el punto de vista de las ideas y diverso desde el punto de vista de los sentimientos de pertenencia y, a veces, esa diversidad se confunde con la pluralidad".

Sin embargo, ha calificado como "una chorrada" hablar de plurinacionalidad. "En Cataluña ¿Reivindicáis que sois una nación? Muy bien, de acuerdo. ¿Reconocéis que España es una nación? No, nosotros no. Ah, pues entonces cómo vamos a discutirlo".

En cuanto al futuro del PSOE, ha explicado que el peligro de desaparecer "existe", pero cree que el partido "es bastante resiliente", más de lo que pudo ser en Francia, por lo que "tiene recorrido".

González ha asegurado que hay "muchos" dirigentes en el partido que le llaman la atención, pero evita mencionarlos porque cree que cualquiera que diga "sufriría persecución".

Ha explicado que le enviaron la invitación para el congreso federal "a destiempo, pero probablemente no iría", porque además tiene un viaje programado a Colombia y a México.

El expresidente ha lamentado que el PSOE se ha escorado hacia la izquierda y ha señalado que "sumar recogiendo el fracaso de los que suben como cohetes y se caen como plomos, lo puedes hacer durante un rato, pero eso no te da una mayoría".

Además, "te coloca, en un espectro del cero al 10, en un tramo del dos al tres, donde nunca ha estado el Partido Socialista, que ha estado siempre en el 4,2 ó 4,3".

Cuando se le pregunta por quienes dicen que él está trabajando para la oposición, responde: "Si fuera así, la oposición hubiera ganado".

Ha indicado que la justicia social, "pilar de la socialdemocracia, ha pasado a segundo plano" y ha manifestado que si se pierde "el foco de la lucha contra la desigualdad", desaparece su razón de ser.

"En España aumenta la desigualdad, pero se amplían los derechos de las minorías", ha añadido González, quien ha especificado que él no está en contra de esos derechos, pero "faltan letras en el abecedario para saber hasta dónde se puede llegar para describirlas".

Ha advertido de que hay una corriente "evidente en Europa" y también en España, aunque menos, en la que el Partido Socialista "ha dejado de ser alternativa", y ha puesto como ejemplo que es tercera fuerza en Madrid o Galicia, y que en el País Vasco no son alternativa. "No somos tercera fuerza en Andalucía porque no hay segunda", ha agregado.

A nivel internacional, ha considerado que Israel no puede ser obligado a negociar con "fuerzas irregulares" o con países que se niegan a reconocer su existencia, pero cree que hay que "intentar ayudar a buscar una línea de salida" con esas "precondiciones".

Por otra parte, Felipe González no cree que haya ahora una amenaza de Tercera Guerra Mundial por la situación en Ucrania.

Ha opinado que "la gente que justifica a Putin no tiene ni un solo argumento válido porque ni ha sido ni va a ser amenazado, y él lo sabe". EFE

ebg/fs/jlm