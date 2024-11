El acusado de abusar de la nieta de su exnovia describe los hechos como muestras "de cariño" y la abuela no ve "malicia"

El hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su expareja describe los hechos como muestras "de cariño" y la abuela de la menor asegura que no vio "malicia" en el varón.

Así lo han señalado este miércoles durante la vista celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde el procesado ha indicado que él trataba a la niña como una "nieta", ya que llevaba unos 20 años saliendo con su abuela.

Durante su declaración, el hombre explicó los dos hechos por los que se le imputa. El primero de ellos se trató de unos supuestos tocamientos en las nalgas a la joven. Él indicó que estaba en la cama convaleciente tras someterse a quimioterapia, debido a que sufría un cáncer. La niña, siempre según sus palabras, entró en el cuarto para despedirse antes de ir al colegio y él le dio una palmada "de cariño" entre la cadera y la nalga.

Él ha indicado que estos hechos fueron presenciados por la abuela de la menor, ya que en aquel momento todavía eran pareja y residían los tres juntos en el piso de esta.

El otro suceso habría ocurrido cuando estaban solos en casa el hombre y la niña. Así, mientras ella estaba estudiando, él habría entrado en la habitación y la habría abrazado "sin mala intención", negando el hombre haberla besado o tocado los pechos.

Tras él, acudió a declarar la abuela de la menor y expareja del acusado, quien no vio "malicia" ni "connotación sexual" en los actos del hombre. Ella describió a su nieta como una niña "cohibida" y "traumada" antes de que ocurrieran estos hechos, asegurando que la profesora de la menor la había llamado para decirle que no se relacionaba con sus compañeros.

La mujer explicó que el primero de los hechos no ocurrió en la habitación, sino en el salón de la casa cuando la menor llegó del colegio. Así, el procesado le habría dado una palmada "jugando" y la niña habría mostrado rechazo al gesto, porque "no quería que la tocasen".

Por ello, ella misma le dijo al hombre que no volviese a hacerlo porque en España "no se puede tocar a nadie" (los tres son de nacionalidad peruana). Pese a todo, insistió en que no hubo "malicia".

Durante el otro hecho, ella no estaba presente y fue la menor quien se lo relató. Luego se lo habría contado a su padre (hijo de la abuela) y luego a su madre, que reside en Perú. Según la abuela, fue esta última quien incitó al padre a denunciar, pese a que no conoce al procesado.

PENAS

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando el varón convivía en el mismo piso que la menor. Por ellos, Fiscalía solicita seis años de prisión para el hombre por un delito continuado de abuso sexual sobre menor de 13 años.

Asimismo, en su escrito de acusación, el Ministerio Público pide la inhabilitación del acusado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en seis años al de la duración de la pena de prisión que resulte impuesta. Como responsable civil, el acusado indemnizara a la víctima con 2.000 euros.