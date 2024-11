Damián Quintero: "No pienso en ese miedo a la retirada"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 18 nov (EFE).- El karateca español Damián Quintero (Buenos Aires, 1984) afronta en Pamplona su última competición en territorio nacional, la Copa del Mundo en la que formará equipo con Sergio Galán y Raúl Martín. Pese a ello aún le quedan ganas de más en una etapa muy especial para él, en la que quiere culminar su excelso palmarés mientras mira al futuro con proyectos como el de ser padre. De todo ello habló en una visita a la sede de la agencia EFE.

Pregunta: Pasa el tiempo; el kárate entra y sale de los Juegos, se crean formatos diferentes de competición... y aquí sigue. ¿Dónde encuentra la motivación?

Respuesta: Creo que la motivación está en poner el contador a cero, no echar mucho la vista atrás de lo que has conseguido o has dejado de conseguir ni tampoco irte mucho a futuro. La verdad es que me gusta sudar, me gusta entrenar, me gusta lo que hago; me considero un privilegiado por poder dedicarme en cuerpo y alma a hacer kárate. La gente cuando me ve en la calle me pregunta a qué me dedico: mi trabajo es entrenar.

Me siento privilegiado por ello y de ahí la responsabilidad que tengo de seguir entrenando duro y poniéndome metas muy cortitas. Salió este año el nuevo formato de campeonato del mundo por equipos, la federación me propuso volver y es como una aventura nueva, un proyecto que me apetecía hacer.

P: Además es una competición muy especial para usted, es la última en España. Es lo que le va a pasar un poco también a Rafa Nadal, que se va a retirar compitiendo con su país en la Copa Davis, ¿se ha inspirado un poco en eso?.

R: No, la decisión estaba tomada desde que me propusieron esto. El presidente me llamó y me dijo: 'Se va a hacer la primera vez en historia el campeonato del mundo por equipos en España, me gustaría que volvieras, el equipo contigo crece'. Me hizo ilusión.

El año que viene continuaré y seguiré compitiendo, no me retiro todavía como Rafa. Pero es verdad que dentro de las competiciones que hay en el calendario no voy a competir a nivel nacional. Esta es la última y oye, Campeonato del mundo con el nombre que tiene; por equipos encima, que no están todas las miradas en Damián Quintero... me hace mucha ilusión. Creo que vamos a tener el apoyo público, la familia va a ir a verme porque es cerca... va a ser especial en ese sentido.

P: Me dice que va un poco año a año. El Mundial individual es a finales del año que viene. ¿Se ve yendo más allá?.

P: Por ahí andará, si te soy sincero por ahí estará. Me tengo que replantear muchas cosas, sentarme con la familia, ver un poco el futuro, por dónde van los tiros... yo no pienso en ese miedo de la retirada, en qué voy a hacer después, porque ya hace años que lo vengo encaminando y me apetece también hacer otros proyectos tanto profesionales como personales. Obviamente uno tiene 40 años y los dolores aparecen por todos lados también.

P: ¿Le pone algo de presión este torneo por lo que conlleva?.

R: La verdad que no, estoy muy tranquilo porque hemos trabajado muy duro y hemos entrenado mucho. Me hace ilusión estar delante de la familia, que mis padres por lo general siempre han viajado, pero mi mujer a veces no podía. Encima está embarazada, viene ahí con el premio para que escuche a su papá gritar de la barriga de la mamá. Por ahora estamos muy tranquilos porque creemos que estamos capacitados para llegar a conseguir el objetivo que nos hemos planteado.

P: ¿Suma en su ánimo de seguir la idea de que su hija le vea compitiendo?.

R: No creo que llegue a eso. Me haría ilusión, por supuesto, pero no me quedo por alargar esa carrera deportiva porque está la hija en camino. No me pienso arrastrar por los tatamis, si lo hago es porque me lo puedo permitir. Para poder estar al nivel que siempre he estado durante muchos años tengo que estar bien fuerte y entrenar duro. La niña me va a quitar tiempo, por supuesto. No quiero viajar tanto como antes, que estaba cada dos semanas fuera y tenía que dejar a mi mujer, a la familia. Ya no es momento de eso, me planteo el año que viene seleccionando muy bien los torneos.

P: ¿Qué opciones de medalla tienen en esta Copa del Mundo?.

R: Yo creo que todas. El equipo lo dejé en 2016, siempre en podium mundial. Era un equipo completamente distinto, ahora Sergio Galán y Raúl Martín son los otros componentes, que son jovencitos, pero han mantenido el nivel. Hay grandes posibilidades, hemos trabajado muchísimo y, por qué no, soñar con el oro.

P: ¿Se le hace raro que ahora cada modalidad vaya por un lado en lo que respecta al Campeonato del Mundo?.

R: No sé si es raro. Distinto va a ser. Creo que ha sido un acierto por parte de la federación internacional hacerlo, te aseguras un Mundial cada año en categoría absoluta y además descongestionas un poco la competición. Ahora son 3 días y la gente se concentra solo en el equipo. Yo lo veo bien, es distinto apoyar solo a una persona individual que a una nación, la gente se involucra mucho más cuando hay un equipo en España.

P: ¿Se prepara diferente un Mundial que engloba una disciplina individual y una colectiva que uno que solo engloba la colectiva?.

R: Por supuesto que sí. La preparación en kata es bastante parecida, pero sí es verdad que se hace mucho más ameno con el grupo. Somos 3 ó 4 los que estamos ahí, siempre hay alguna bromita, el ambiente es más distendido, si tú vienes un poquito más cabizbajo de lo normal porque ese día te ha pasado algo, ellos te animan, si ven que tú estás tirando más fuerte ellos también suben el nivel... nos compenetramos muy bien. En individual, que es tú delante del entrenador constantemente mirándote al espejo, se hace mucho más duro, sobre todo mentalmente. EFE

