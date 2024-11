Temas del día de EFE España del domingo 17 de noviembre de 2024

TEMPORAL INUNDACIONES

València - Casi tres semanas después de la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia continúan la búsqueda de desaparecidos y las tareas de reposición de infraestructuras y de limpieza de los municipios, mientras se sigue a la espera del anuncio del president, Carlos Mazón, sobre la remodelación de su gobierno tras su decisión de continuar en el cargo para liderar la reconstrucción.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid - Muchos vecinos de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la dana como Paiporta, Torrent o Sedaví lo han perdido todo y, según denuncian, lo tienen muy difícil para acceder a las ayudas desplegadas por los Gobiernos, como siempre que ocurre una catástrofe: son los migrantes en situación irregular. Por Laura López.

(Texto) (Foto)

TEMPORAL INUNDACIONES (ENTREVISTA)

Madrid - "Una foto de todo lo que se ha destruido en Valencia puede ser muy similar a una imagen de Gaza o de Ucrania. Da igual, es destrucción y sufrimiento de las personas". También las secuelas psicológicas de la víctimas en uno y otro escenario son parecidas, según asegura en una entrevista con EFE el psiquiatra Miguel Gutiérrez Fraile.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código: 22380742, 22377894 y otros)

ESPAÑA INUNDACIONES

Madrid - Las zonas de España con posibilidad de sufrir inundaciones llegan a unos 25.000 kilómetros, si bien en las identificadas como "inundables de mayor riesgo", en las que viven casi 2,7 millones de personas, se encuentran 47 hospitales, 977 centros educativos, 347 residencias de ancianos y 9 aeropuertos, según se recoge en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo de las cuencas intercomunitarias.

(Texto) (Foto)

POLÍTICA TRIBUNALES

Madrid - Los juzgados acumulan investigaciones en las que partidos políticos y organizaciones afines actúan como acusaciones populares. EFE ha elaborado un esquema para no perderse en estas causas, de la compra de mascarillas al caso Begoña Gómez.

PEPE ÁLVAREZ (ENTREVISTA)

Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, habla en una entrevista con EFE de sus prioridades de cara al tercer mandato para el que previsiblemente será elegido, a una semana de que se celebre el 44 Congreso Confederal del sindicato en Barcelona.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EDUCACIÓN PORNOGRAFÍA

Madrid - El consumo de pornografía en los escolares empieza cada vez antes, casi a los 8 años, y su impacto en el desarrollo del cerebro no solo afecta a su rendimiento académico, al quedar deterioradas funciones ejecutivas como la memoria, sino también a la empatía. Por Ruth del Moral.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 21711505 y otros)

SAMUEL LUIZ (ANÁLISIS)

A Coruña - Con el juicio por el crimen de Samuel Luiz terminado, el jurado popular debe examinar las claves del proceso para determinar si condena a los cinco acusados, que se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión. Por Miguel Álvarez.

(Texto) (Foto)

SGAE ELECCIONES

Madrid - La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebra elecciones el 21 de noviembre y lo hace con actitud feminista, implantando por primera vez la paridad en las listas a los órganos directivos y el empoderamiento de las creadoras.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 9681796 y otros)

ACTIVIDAD SOLAR

Madrid - El Sol está ahora en su período de máxima actividad magnética, una etapa 'tormentosa' que ha puesto en aviso a la comunidad científica, ya que se espera un mayor número de manchas en su superficie, de erupciones y, eventualmente, de tormentas solares, pero todo dentro de la normalidad. No hay que ser catastrofistas.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 22390196 y otros)

MARGARITA LANDI

Madrid - Rigurosa, empática, profesional, valiente, libre, leal y feminista. Así era Margarita Landi, la primera mujer en España cronista de sucesos, "la rubia del velo y la pistola" que han retratado en un libro Javier Velasco Oliaga y Maudy Ventosa. Por Sagrario Ortega.

(Texto) (Foto)

LITERATURA HISTORIA (ENTREVISTA)

Madrid - Profesor de Historia Antigua en Oxford y experto en el mundo clásico, Robin Lane se pasó el confinamiento leyendo 'La Ilíada' y todo lo que se ha escrito sobre ella; el resultado es 'Homero y su Ilíada', un ensayo que busca transmitir su pasión por el más célebre de los poemas épicos. Por Magdalena Tsanis.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

Aranjuez (Madrid).- PARTIDOS PP.- Terminan las jornadas del Comité de 115 alcaldes del PP madrileño, reunidos este fin de semana para abordar los retos y soluciones para el municipalismo de la región, con la clausura del secretario general del PP de la comunidad, Alfonso Serrano, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Antiguo hospital de San Carlos. Universidad Rey Juan Carlos. Calle de la Concha, 44

09:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNS.- Los Comuns celebran su IV Asamblea Nacional en la que esta formación renueva la dirección, integrada en una candidatura única, y aprueba su ponencia política. Campus Ciutadella UPF. Ramon Trias Fargas, 25-27. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Bilbao.- BILDU MOVILIZACIÓN.- EH Bildu presenta la movilización nacional que celebrará el 23 de noviembre bajo el lema 'Nazioa Gara' (Somos una nación). Plaza Nueva. (Texto)

10:30h.- Sabadell (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, realiza una visita institucional en Sabadell, donde se reunirá con la alcaldesa, Marta Farrés. Ayuntamiento (pl. Sant Roc, 1) (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Rueda de prensa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para informar de la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana. Complejo de la Moncloa y 'streaming'. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:50h.- Málaga.- PARTIDOS IU.- El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, atiende a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la Marea Blanca. Alameda de Colón, esquina con el Muelle de Heredia.

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Homenaje a las víctimas del franquismo y por la reposición del Memorial del Cementerio del Este convocada por la Plataforma en Defensa de la Memoria. Avenida de las Trece Rosas.

12:00h.- Valladolid.- LEÓN DE LA RIVA.- Más de treinta entidades, partidos políticos y sindicatos se han adherido a la demanda al Ayuntamiento de Valladolid para evitar que una nueva plaza de la ciudad reciba el nombre del exalcalde Javier León de la Riva, además de convocar una protesta este domingo en el lugar. Plaza de la Ciudad de la Comunicación (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

11:30h.- León.- MANIFESTACIÓN FERROCARRIL.- La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha exige este domingo la llegada del tren de Feve al centro de la capital leonesa Apeadero de Feve de La Asunción-Universidad. (Texto) (Foto)

12:00h.- Salamanca.- MANIFESTACIÓN ALQUILER.- La Asamblea de Inquilinas de Salamanca se manifiesta por el precio del alquiler con el lema ¡Se acabó! Bajemos los alquileres. (foto) (texto). Plaza de la Constitución. (Texto) (Foto)

JUSTICIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

10:00h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- ESPAÑA LÍBANO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, despide en la Base Aérea de Torrejón a los militares que componen la segunda rotación de la Brigada Líbano XLII que parten hacia ese país para integrar la misión de paz de la ONU Base Aérea de Torrejón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- VICTIMAS TRÁFICO.- El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, participa en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Madrid Río frente al paseo de Yeserías, 15.

12:00h.- Zaragoza.- VÍCTIMAS TRÁFICO.- La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside el acto en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico organizado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Siniestralidad Vial. Ayuntamiento.

12:00h.- Vitoria.- VÍCTIMAS TRÁFICO.- La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, participa en un acto en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. Plaza General Loma.

SOCIEDAD

09:00h.- Barcelona.- CARRERA MUJER.- Unas 35.000 corredoras está previsto que participen en la Carrera de la Mujer en Barcelona Avenida María Cristina. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Monistrol (Barcelona).- SOLIDARIDAD MARATÓN.- Más de 500 personas suben a una cumbre para recaudar fondos para La Marató dedicada a las enfermedades respiratorias. Parc Natural Montserrat. (Texto)

11:00h.- Badajoz.- DEPORTE SOLIDARIDAD.- Cuarta edición de la Carrera Popular por la Salud, iniciativa solidaria organizada por la Comisión Comunitaria de Salud 'El Progreso'. Plaza del Progreso.

11:00h.- San Sebastián.- CÁNCER MAMA.- Celebración de la X Marcha Solidaria de Katxalin, en favor de las afectadas por cáncer de mama. Alderdi Eder.

12:00h.- Sevilla.- SANIDAD PÚBLICA.- Manifestación de Marea Blanca por la sanidad pública. C/ María Auxiliadora. (Texto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- BICICLETA MANIFESTACIÓN.- Bicifestación: por un carril bici protegido en Paseo de las Delicias y red ciclista en Arganzuela convocada por la Plataforma Ciudadana Carril bici Delicias, Pedalibre y otras organizaciones vecinales y ecologistas. Plaza de Legazpi a Casa del Reloj pasando por Pirámides, Puerta de Toledo, Embajadores y Atocha. (Foto)

12:30h.- Bilbao.- CUMBRE CLIMA.- Concentración con motivo de la Cumbre del Clima y en recuerdo y solidaridad con las víctimas de la dana. Plaza Indautxu. (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- CUMBRE CLIMA.- Con motivo de la Cumbre por el Clima y en el contexto de emergencia climática marcado por la dana, Alianza por el Clima, que engloba a las principales organizaciones medioambientales, sociales y humanitarias que enfrentan la crisis climática, convoca concentraciones en varias ciudades españolas y una vigilia en Madrid. Puente del Rey, Príncipe Pío, entrada a la Casa de Campo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Zaragoza.- CUMBRE CLIMA.- La Alianza por la Emergencia Climática Aragón convoca una concentración con el lema 'La inacción climática mata: Solidaridad con los afectados por la DANA. Justicia climática urgente y global'. Plaza de España.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:10h.- Gijón.- CINE GIJÓN.- El director y guionista rumano Radu June presenta su película 'Eight portcards from utopia' en el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde el año pasado ganó el Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Albar, para filmes de reconocidos directores, con 'No esperes demasiado del fin del mundo'. Escuela de Comercio. (Texto) (Foto)

12:30h.- Granada.- CINE IBEROAMERICANO.- Encuentro de prensa con el actor Rubén Cortada, Premio Luz de la 50 edición del Festival de Huelva, que recibirá en el Gran Teatro a las 17:30h. Salón Iberoamericano de la Casa Colón.

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ANTIGUA.- El grupo de cámara El Afecto Ilustrado interpreta música de Madrid del siglo XVIII, compuesta por el compositor italiano Luigi Boccherini (1743-1805). en el ciclo de Música Antigua de Canarias. Teatro Pérez Galdós.

15:30h.- Mogán (Gran Canaria).- MAQUILLAJE CORPORAL.- La Asociación cultural de Bodypainting y Maquillaje Artístico de Canarias realiza una presentación en la que participan 40 artistas, fotógrafos y modelos en Mogán. Centro Sociocultural Los Marines.

19:00h.- Pamplona.- MUSICA QUEEN.- Concierto de MoMo tributo a Queen. Sala Zentral.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245