La UME asegura que se activó en Valencia a las 15.41 del día 29, antes de "recibir órdenes oficiales"

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, ha asegurado este sábado que sus efectivos comenzaron a desplegarse en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre a las 15.41 horas, anticipándose a las "órdenes oficiales", cuando vieron que "la situación se estaba poniendo francamente difícil" por las inundaciones que estaban empezando a producirse por la mortífera DANA de aquel día.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para hacer balance de los trabajos de la UME en la zona, en la que ha estado también presente la ministra de Defensa, Margarita Robles, Marcos ha difundido algunas imágenes para avalar la tesis de que la UME estuvo en la zona "desde el minuto uno" y ha subrayado que 10.000 efectivos ya han intervenido en la zona donde hay diariamente trabajando unos 8.500 militares.

De esta forma respondía a las críticas sobre la tardanza del Ejército en actuar y a quienes como la presidenta madrileña, la 'popular', Isabel Díaz Ayuso, han denunciado que no se enviase antes a los militares.

"Aunque anteriormente teníamos conocimiento de que la situación iba empeorando, a las dos de la tarde tenemos conocimiento que la Comunidad Valenciana decreta la situación operativa 1. Ya llevábamos horas alertados y, en cuanto vemos que la situación se está poniendo francamente difícil mucho antes de cualquier elevación a otro nivel, salimos", ha relatado en general.

En concreto, ha señalado que el primer vehículo de la UME salió de la base de Bétera "a las 15.41 horas" y que tardó casi dos horas en llegar a Chiva. Marcos ha mostrado unas imágenes grabadas desde uno de esos vehículos a las 18.05 en la A3, a la altura de la citada localidad valenciana.

LA VERDAD PADECE, PERO NO PERECE

"Dicen que la verdad padece, pero no perece", ha proclamado el general, incidiendo en que los militares que hicieron "heroicidades" para salvar gente en ese recorrido "no merecen las informaciones que se están viendo". "Hay sectores de la población para los que llegamos tarde, pero sí estábamos en esos rescates", ha enfatizado Marcos.

Según ha detallado, de Bétera salieron un total de 96 militares, 56 consiguieron llegar a la zona de Utiel-Requena, pero los 40 que no lo lograron tuvieron que darse la vuelta y durante el trayecto de regreso fueron rescatando gente que se había quedado atrapada en la autovía, así como atendiendo avisos en Paiporta que iban recibiendo del CECOPI.

"Anticipándonos a las órdenes oficiales, arriesgando vidas", ha indicado, resaltando que las imágenes se ven efectivos de la UME en la A3 a las 18.05 horas y que ya llevaban "horas rescatando gente". "No se podía avanzar, pero la UME avanzó", ha enfatizado Marcos.

También ha mostrado un video en el que un cabo de los que no consiguió llegar a Utiel, en su viaje de vuelta, rescató a dos personas que se habían encaramado a una pequeña roca en el camino contiguo al puente de la A-7 sobre la A-3. Lo hizo con el material que tenía disponible, entre otros elementos una cuerda que pudo enganchar a una grúa que había en la carretera. La lanzó a esas dos personas y logró elevarlas y rescatarlas.

TODOS EN VALENCIA "AL AMANECER"

Marcos ha enfatizado que, en cuanto el primer elemento que partió de Bétera elemento le informó de la gravedad de la situación, a las 18 horas ordenó a todo el personal de sus bases que estuvieran alerta y a todos los de Valencia que se prepararan para "salir ya". La orden concreta posterior fue que partieran todos para estar en Valencia "al amanecer". Se movilizó a todos los batallones excepto a la unidad que hay en Canarias y sólo uno no pudo arribar a zona a la hora requerida porque el agua se lo impidió en Albacete.

Preguntado por qué hubo 'influencers' que llegaron a las localidades afectadas antes que los militares, el general se ha limitado a recordar que sólo se puede acceder a estas zonas con autorización del "director técnico" de la emergencia.

El general ha reseñado que la emergencia surgió en Utiel-Requena pero muy pronto se dieron cuenta de que Paiporta iba a ser epicentro de la crisis y ha recalcado que llegaron a esta localidad a las 00.28 horas del día 30.

15 LOCALIDADES NO LES HAN REQUERIDO

En los días siguientes, con la llegada del refuerzo de 1.500 efectivos se fueron desplegando por otras localidades, incluso en algunas donde no se lo habían pedido, gracias a que ya contaban con fuerzas y medios suficientes. Este sábado todavía quedan 15 localidades en las que la UME aún no ha intervenido porque no se le ha pedido.

El general ha detallado que ya han realizado 1.783 misiones, "algunas de siete horas y otras de siete días". "No es posible ir más rápido y de manera más eficiente", ha defendido, asumiendo en todo caso que para los afectados siempre se va con lentitud. "No soy triunfalista, soy consciente de que queda mucho por hacer pero hay que decir que se ha hecho mucho", ha reivindicado.

Hasta ahora la UME ha encontrado a 92 fallecidos --22 de ellos entre la tarde del 29 y la noche del 30-- ha rescatado 108 personas y colaborado en "innumerables" rescates. "El 40% de los fallecidos han sido encontrados por las Fuerzas Armadas", ha apuntado el general.

CAMIONES MILITARES PARA LA NARANJA

Además de continuar con las labores de limpieza de calles y alcantarillado y de búsqueda de fallecidos en la Albufera, los soldados van a trabajar en la construcción de cuatro puentes y la colocación de otros tantos provisionales en Cheste, Ribaroja, Buñol y Picanya.

Lo harán en colaboración con empresas civiles que comprueban la situación de estas infraestructuras. Robles ha puesto en valor los conocimiento técnicos de los ingenieros del Ejército de Tierra para esta misión.

Asimismo, van a continuar ayudando en la limpieza de polígonos industriales, vías de comunicación y colaborando con los agricultores, incluso cediéndoles camiones militares para que puedan recoger la naranja.

Además, Robles ha informado de que el Buque Juan Carlos I sustituirá este domingo al Galicia y Marcos ha destacado que seguirá facilitando apoyo logístico y ha insistido en que el compromiso de las Fuerzas Armadas es "total y absoluto" y que se puede contar con los militares "el tiempo que haga falta en las misiones que haga falta".