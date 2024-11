Mazón no eludirá responsabilidades y pide disculpas si la ayuda se vio "insuficiente"

València, 15 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que no eludirá "responsabilidades" por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre y ha pedido disculpas a quienes "sintieron" que "la ayuda no llegaba o era insuficiente".

Mazón ha comparecido este viernes en Les Corts para dar explicaciones sobre su gestión al frente de la dana, una tragedia que ha causado hasta el momento 216 muertos y 16 desaparecidos.

Ha afirmado que no va a "negar fallos" en la gestión porque "ni es posible hacerlo, ni sería útil" y supondría "no haber entendido nada".

"No voy a eludir ninguna responsabilidad", ha aseverado Mazón al inicio de su intervención ante el pleno de Les Corts Valencianes, donde ha asegurado que han hecho "autocrítica" en el Consell y que "hubo cosas que no se hicieron bien".

El presidente valenciano ha indicado que hace falta respuestas sobre qué ocurrió y por qué ocurrió, y ha defendido que "es legítimo preguntarse" si los sistemas de prevención y alerta ofrecieron todas las garantías posibles, o si todos los protocolos de alerta estaban diseñados para corregir incluso un fallo humano a la hora de ser aplicados.

"Que nadie tenga la tentación de comparar el impacto devastador de estas riada con cualquier otra catástrofe natural de la historia reciente de España. Por este motivo, el escenario del día después, por muchas evocaciones dolorosas que trajera a nuestra memoria, era tan aterrador como inédito", ha señalado ante el pleno.

A su juicio, "no hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable" ante un evento natural de esta naturaleza.

"Todo ello explica ahora porque se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba, o no era bastante, y por esa razón, como president de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron. Porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados, su capacidad de respuesta no fue suficiente", ha agregado. EFE

