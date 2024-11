Robles critica que la Generalitat tardó "casi cinco horas" en pedir a la UME para toda Valencia: "Mucho tiempo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado que la Generalitat valenciana "tardó mucho tiempo", en concreto "casi cinco horas, desde las 15.59 hasta las 20.36", en solicitar el día de la DANA la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para toda la provincia de Valencia.

Así lo ha relatado en su comparecencia este miércoles ante el Pleno del Senado, reclamada por el PP para que informe sobre su gestión del temporal que a finales de octubre asoló varias comunidades autónomas, especialmente la Comunidad Valenciana, donde ha dejado más de 200 muertos.

"Se tardó mucho tiempo, a casi las cuatro de la tarde, a movilizar a la UME solo para Utiel-Requena, y otras cinco horas más para movilizarla en toda Valencia", ha enfatizado.

Y ha precisado que, pese a ello, "la UME estaba trabajando ya con 96 militares en la zona Utiel-Requena", añadiendo que durante la noche del martes 29 al miércoles 30 de octubre se movilizaron más efectivos desde diferentes bases del país con destino a la zona afectada.

CRONOLOGÍA DEL 29 DE OCTUBRE

La ministra ha expuesto cronológicamente la actividad de la UME el pasado 29 de octubre, empezando por que desde las 7.39 horas del día del temporal recibieron informes de la AEMET sobre la previsión de lluvias en la Comunidad Valenciana en los que se ponía de manifiesto la probabilidad de lluvias "con una acumulación muy importante".

"Ante esa información, ya a las 7.47 horas el general jefe de la UME suspende todas las actividades previstas, ordenando la revisión de los materiales de inundaciones por si hubiera que intervenir", ha dicho.

Casi dos horas después, a las 9.30, se celebró --ha dicho-- una reunión con Guardia Civil, Policía Nacional y Confederación Hidrográfica para abordar las "lluvias extraordinarias" que se preveían en la provincia, tras la cual se acordó prepararse para una posible intervención.

A las 14.00 horas, ha continuado relatando Robles, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana difundió el aviso de alerta meteorológica donde se notifica la declaración del nivel de situación operativa 1 y, ante el empeoramiento de la situación, a las 14.50 horas lo elevó a la situación operativa 2.

Es a las 15.28 horas cuando, "valorada la gravedad", el general jefe de la UME ordenó la salida de los primeros efectivos y es a las 15.59 cuando recibieron la solicitud de la Generalitat valenciana para la activación de la UME, pero "solo para la zona Utiel-Requena", hacia donde a las 16.36 salieron 55 militares que llegaron a las 17.35 con "grandes dificultades" debido a la lluvia extrema.

La ministra ha detallado que fue a las 20.36 horas cuando la Generalitat trasladó la solicitud de activación de la UME "ya para toda la provincia de Valencia". En este punto, ha querido resaltar que en ese momento ya había en la zona un grupo táctico con 96 militares y más de 40 medios de ayuda.

"Como han visto, transcurren casi cinco horas, desde las 15.59 hasta las 20.36, desde que la Dirección de Emergencias de la Comunidad Valenciana solicita la activación de la UME solo para Utiel-Requena hasta que se pide la actualización para toda la provincia de Valencia", ha resumido.

EL BOLETÍN METEOROLÓGICO REBAJÓ EL NIVEL

Robles ha comentado además que a las 16.57 de aquel 29 de octubre recibieron una actualización del boletín meteorológico que indicaba que se esperaba la continuación de las lluvias en las siguientes horas en el interior norte y se preveía para las seis de la tarde la finalización del aviso de nivel rojo pasando a naranja.

Con todo, la ministra ha subrayado que el Gobierno puso rápidamente a disposición de la Generalitat valenciana "todos los recursos disponibles para hacer frente a la emergencia".

Ha querido dejar claro que "desde el primer momento" los militares estuvieron en la zona asignada y ha prometido que estarán "hasta el último momento". "Hasta que sea necesario, hasta que los ciudadanos de Valencia nos digan 'váyanse ya', van a estar", ha remachado.

Robles ha cifrado en 8.600 los efectivos de las Fuerzas Armadas desplazados, que tienen relevos para poder descansar, y ha indicado que lo más importante es que las administraciones trabajen "conjuntamente" para dar consuelo a quienes lo han pedido todo e intentar que se pueda volver a la normalidad lo antes posible.

Asimismo, ha incidido en que el Estatuto de Autonomía valenciano dice que toda la materia relativa a Protección Civil es competencia exclusiva de la comunidad y ha precisado que "no es una operación militar, sino que es una operación de emergencias en la que participan fuerzas militares".

SOBRE UNA SUPUESTA DESMOVILIZACIÓN DE LA UME

Robles ha respondido a Compromís que desconoce si a las 15.29, como ha señalado el senador Enric Morera, se procedió a una desmovilización de la UME y ha reconocido que "no había mucho orden en aquel entonces". "Si además se produjo eso, cada cual tendrá que saber por qué hizo lo que hizo", ha agregado.

Ha dicho, eso sí, que la información que llegó al Ejecutivo es que "había voluntad de que el martes a primera hora se desactivara la UME", si bien ha subrayado que no es algo que tenga acreditado y que, por "deformación profesional", si no lo tiene acreditado no lo puede afirmar.

En otro orden de cosas, respondiendo a la pregunta del senador de Junts Eduard Pujol sobre si hay planteamiento de dimisiones ante las más de 200 muertes, Robles se ha limitado a decir que no es quién para "decir cuál es el límite y el margen de una dimisión" y que cada uno "sabrá cuándo" hacerlo o no. "No me corresponde a mí", ha reiterado.

También ha contestado a la pregunta de Pujol de si la Generalitat rechazó la presencia de bomberos del Govern Catalán. "Yo no sé", ha respondido, insistiendo en que ahora es el momento de "mirar al futuro" y que habrá que examinar "los actos de todos y cada uno de ellos y, a partir de ahí, cada uno tendrá que tomar las decisiones", ha apostillado.

CRITICA LA AUSENCIA DE SENADORES DEL PP

En respuesta a la senadora 'popular' Eva Ortiz, Robles ha recriminado que la comparecencia urgente haya sido pedida por el Grupo Popular y, sin embargo, haya habido numerosas ausencias en las butacas de su bancada. "Creo que faltan más de 70", ha dicho la ministra.

"Tendrían que pensar a ver cómo están utilizando ustedes el Senado. Si quieres ustedes dignificar la Cámara Alta no es precisamente con esas ausencias que hay a una petición de comparecencia urgente suya en un tema de la importancia como la que estamos hablando. Ahí lo dejo", ha reclamado.