Pau Sans: "Tener un entrenador como Víctor Fernández es un placer"

Zaragoza, 13 nov (EFE).- Pau Sans, jugador del Real Zaragoza, ha señalado que tener un entrenador como Víctor Fernández, que puede desarrollar sus cualidades al máximo, es "un placer".

"La verdad es que Víctor es un entrenador que se asocia a mi fútbol. Con él aprendo mucho y todo lo que sea ayudar al equipo lo voy a aprovechar", ha añadido en rueda de prensa.

El canterano ha mostrado su satisfacción por la reciente renovación de contrato con el Real Zaragoza hasta 2029 y ha destacado que desde que entró en el club era lo que soñaba, firmar un contrato que le garantiza estar en la primera plantilla del conjunto maño.

"Hay que seguir trabajando y estoy muy feliz. Debuté hace dos años. No estaba asentado ya que jugaba en el primer equipo y en el filial pero aprendí un montón. Este año sabía de la importancia de la pretemporada. Trabajé y se me dio bien. Trabajamos para estar en el once y darle herramientas al míster para que si lo considera oportuno pueda salir de titular, ha resaltado.

Sans ha explicado que está "muy cómodo en las tres posiciones de arriba" y que se divierte en las tres: "juegue donde juegue daré el máximo".

El atacante se ha congratulado de tener continuidad esta temporada y de haber podido demostrarle al entrenador que puede ayudar.

"El año pasado me vi bien también pero este año trabajé mucho en verano y vine fuerte para aprovechar la pretemporada", ha desvelado.

El jugador zaragozano ha apuntado que la Segunda división es "una carrera a largo plazo" y que por eso la plantilla solo está centrada en el partido de la próxima jornada contra el Málaga en el que intentará sumar los tres puntos.

Preguntado por el también canterano Iván Azón, que es el máximo goleador del equipo, junto a Mario Soberón, con 6 tantos, ha subrayado que es "un referente".

"Se deja todo en el campo y nos alegramos de que le esté yendo tan bien. Aprendo en cada entrenamiento de él y ojalá pueda compartir más años con él", ha comentado.EFE