Pedro Martínez: Pese al 7-0 no está siendo un paseo, nos está costando ganar

València, 12 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la victoria de su equipo ante el Cedevita Liubliana que pese a que están invictos la Eurocopa no está siendo ni mucho menos un paseo y dijo que les está costando ganar algunos partidos, algo de lo que se alegró.

"No tengo la sensación de, pese a ir 7-0,esto sea un paseo, nos está costando. Tiene una parte positiva que nos esté costando ganar. Seguro que perderemos partidos en la competición, ya hemos estado a punto", advirtió

"No está siendo un paseo, aunque si ves los resultados sólo, piensas que estamos ganando fácil pero estamos encontrando dificultades. Lo que sí que veo es que si perseveramos veo que a muchos equipos les cuesta aguantar nuestro ritmo cuarenta minutos", añadió.

El técnico se felicitó por las pocas pérdidas (12) y las muchas asistencias (29). "Con ese porcentaje ganaremos muchos partidos. Creo que nos tenemos que fijar mucho en si nos pasamos bien el balón", explicó.

Pese a todo, el técnico dijo que la diferencia de 29 puntos fue excesiva. "Creo que el marcador no es muy justo porque en la primera parte hemos tenido problemas para desarrollar nuestro juego. Hemos podido romper el partido pero creo que la diferencia no es la real de los dos equipos", aseguró

"En la primera parte no hemos tenido consistencia en la defensa del uno contra uno pero en la segunda parte hemos mejorado mucho. En ataque sí que hemos estado con ritmo pero se ha visto más cuando hemos defendido", añadió.

El entrenador habló del debut esta temporada de Chris Jones y admitió que integrarlo ahora es una dificultad aunque dijo que la afrontan encantados porque quieren que sea un jugador importante.

"Ya veremos cómo vamos ajustando y cómo va cogiendo el ritmo. Se está subiendo a un tren en marcha y eso es muy difícil, los jugadores tienen unos automatismos y no es lo mismo saber lo que tienes que hacer que hacerlo. Le he visto bien pero no ha estado bien evidentemente. No esperaba que estuviera mucho mejor. El problema es que ahora paramos y a él no le vendrá bien. Tenemos que intentar ponerle minutos sin que sea perjudicial para el equipo", explicó

El técnico del equipo esloveno, Dorde Azic, trasladó su pésame por las víctimas de la dana y se mostró seguro de que la zona se recuperará de un golpe como el que han recibido.

. "Se notaba que era un partido especial y el Valencia estaba preparado. Creo que hemos perdido el partido en el tercer cuarto. No hemos podido controlar el rebote y sabíamos que era clave porque son el equipo que más tira e tres por partido. Cuando concedes tanto es difícil con un equipo como ellos", apuntó

El entrenador dijo que aunque no pueden estar satisfecho sí que pueden sacar cosas positivas del choque ante un rival que dijo que tiene una plantilla de Euroliga.

El técnico dijo que para ellos también era un partido especial porque lo era para su director deportivo Chechu Mulero, que durante casi dos décadas fue una pieza clave en el proyecto del Valencia. EFE