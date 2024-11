"Campeonas y la liga de los coles", una novela que invita a cumplir los sueños

Ximena Hessling

Madrid, 10 nov (EFE).- Mirian Galán, reconocida como una de las mejores maestras del mundo, ha publicado su primera novela infantil "Campeonas y la liga de los coles", protagonizada por un equipo de fútbol femenino en la localidad de La Adrada (Ávila), en la que invita a los lectores a "cumplir sus sueños".

"La vida es ahora, deslízate por un arcoíris, súbete a un unicornio o juega al fútbol si es lo que te gusta, pero no dejes de cumplir tus sueños", propone esta maestra madrileña con más de veinte años de profesión, ganadora del Global Teacher Award.

Galán recrea los recuerdos de su infancia y su juventud en su pueblo, La Adrada, en una novela "transgresora y divertida", a través de un grupo de niñas que juegan al fútbol en el equipo Unicornias, en una escuela rural.

El libro, publicado por Brief Editorial dentro de la colección Historias con miga, a partir de 10 años, habla de valores como la amistad, la igualdad, la equidad y el respeto hacia los demás.

Cuando el fútbol femenino está "muy de moda" con el triunfo de la Selección Española en el Mundial Femenino el año pasado y los balones de oro que ha ganado la jugadora Aitana Bonmatí en 2023 y 2024, Galán quiere reivindicar la figura de la mujer en un deporte que normalmente es masculino.

Entre los personajes principales se encuentran la entrenadora Ani, que es la profesora de educación física del colegio y jugó muchos años al fútbol en primera división; María, una niña trans; Elena, la capitana del equipo, que es una líder nata; Pili, que es vegana, amante de la comida sana, la avena, la quinoa y los aguacates, y Olivia, una niña sabia, que conoce muchas historias y leyendas.

"Hay un poquito de mí en cada personaje, aunque de una manera exagerada para que sea más llamativo y divertido", admite en una entrevista con EFE la autora, quien matiza que, en su narración, La Adrada aparece más rural de lo que es actualmente esta localidad de 2.700 habitantes.

Galán dice que en estos momentos no hay ningún equipo de fútbol femenino en el municipio, aunque hace unos años hubo uno, y expresa su deseo de que con el libro las chicas que practican este deporte se animen a montar un nuevo conjunto.

Explica que la novela no sólo tiene un fin lúdico, sino también pedagógico, ya que, por ejemplo, hay una referencia a una fiesta medieval que se celebra en el puente de mayo, donde las niñas participan en un juego de pelota considerado el antecesor del balompié, que fue muy popular en la Edad Media en Europa.

Además, se cuenta la leyenda de la princesa musulmana Zaida en el escenario del castillo de La Adrada, cuánto tiempo tienen los toros de Guisando o la historia de la muralla de Ávila.

"Me he divertido muchísimo escribiendo. Me considero una persona creativa. Soy amante de la lectura. Me gusta mucho escribir y, sobre todo, imaginar escenarios, meterme en los personajes y verme reflejada en esas niñas de una escuela rural", confiesa la autora, que también se muestra encantada con las ilustraciones.

Además, reconoce que ha aprendido mucho sobre fútbol últimamente. "He visto mucho fútbol estos meses para saber de lo que hablaba. Me he bajado un diccionario de términos futbolísticos y he conocido a muchísimas niñas y mujeres que juegan al fútbol", asegura. EFE

(Foto)