Miles de personas se manifiestan en Málaga, Sevilla y Cádiz por una vivienda digna

Málaga, 9 nov (EFECOM).- Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de Málaga, Sevilla y Cádiz para pedir soluciones ante las dificultades para acceder a una vivienda digna y protestar por la proliferación de los pisos turísticos en estas ciudades.

La manifestación más numerosa ha tenido lugar en Málaga, una de las ciudades más afectadas por el problema de la vivienda.

Mientras la Policía Nacional cifra en 10.000 los participantes, el movimiento ciudadano 'Málaga Para Vivir' eleva la cifra a 30.000 y asegura que la participación ha superado a la de la marcha similar celebrada el pasado 29 de junio.

'Si nos echan de los barrios, paramos la ciudad' era el lema de la pancarta que ha encabezado la marcha, en la que se han coreado mensajes como 'Ni gente sin casa, ni casa sin gente', 'Se defiende, la vivienda no se vende', 'La Ley de Vivienda es una mierda' o 'Vosotros rentistas sois los terroristas'.

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, ha asistido a la manifestación y ha dicho a EFE que Andalucía debe sumar 30.000 viviendas públicas más y cumplirse con la Ley de Vivienda, porque "la insumisión de gobiernos del PP impide la bajada de alquileres"; y poner orden en los pisos turísticos.

Por su parte, el secretario provincial del PSOE en Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre (PP), que escuche a los malagueños que claman por una vivienda digna y asequible y defienda "una Málaga para vivir, no una Málaga que expulse a sus vecinos".

Dirigentes del sindicato Comisiones Obreras y de Podemos han participado también en la manifestación, en la que se han portado pancartas con frases como 'La casa para quien la habita', 'Málaga para vivir, no para sobrevivir', 'Sin vivienda y en la pobreza, el pueblo pierde la cabeza' o 'Malagueños levantaos, pedir hogar y libertad'.

Las referencias al turismo no han faltado, con carteles como 'Turista al hotel, vivienda para el ciudadano', 'Málaga es mi hogar, no tu hostal' o frases coreadas como 'Turismo masivo, barrios invadidos', y 'Si nos dejan sin casa, tomamos las plazas'.

El artista Jorge Galán ha explicado a EFE que ha diseñado una imagen que simula al tradicional cenachero malagueño que, reinterpretado, en vez de portar pescado lleva ladrillos y lo acompaña del lema 'Sin boquerones', para aludir a la falta de malagueños por el problema de vivienda, una creación suya reproducida en numerosos carteles en la marcha.

En Sevilla, más de dos mil personas, según la organización, han recorrido las principales calles del centro de la ciudad, desde el Palacio de San Telmo a la Plaza de la Encarnación.

Una portavoz de los manifestantes, Amalia Vahí Serrano, integrante de la asociación 'Triana Norte', ha puesto el ejemplo de este barrio para asegurar que "saben lo que está pasando en el barrio en relación a la vivienda" y ha recordado que la protesta "no pone el foco en una única cosa", sino que tiene varias peticiones globales.

"En relación a la vivienda de uso residencial, queremos que se promuevan revisiones a la baja", ha señalado, de modo que los precios no vayan creciendo porque argumenta que la vivienda "no es un bien de cambio, no es una mercancía".

La situación actual, ha dicho, "está repercutiendo negativamente en la tendencia de los precios", porque se concibe la vivienda "como un bien de beneficio económico" y defiende que eso "hay que pararlo".

Entre los manifestantes, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido que se expropien "las 640.000 viviendas vacías en manos de fondos buitre" que, según ha dicho, hay en Andalucía.

En Cádiz, unas 2.500 personas han participado en la manifestación organizada por la plataforma 'Cádiz Resiste' para protestar por el grave problema de acceso a la vivienda en la capital gaditana bajo el lema 'Recuperemos nuestros barrios'.

La plataforma organizadora ha pedido la activación de una moratoria que frene la concesión de nuevas licencias para viviendas turísticas y hoteles en la ciudad durante el próximo año y la puesta en marcha de una tasa turística para financiar actuaciones pensadas para la gente que vive en la capital gaditana.

También demanda un incremento de la tasa de recogida de residuos y del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas con fines turísticos y hoteles, así como una persecución real de las viviendas con fines turísticos ilegales que existen en la ciudad. EFECOM

