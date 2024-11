Temas del día de EFE España del sábado 9 de noviembre de 2024

TEMPORAL INUNDACIONES

Valencia - Una marea humana y material de emergencia afronta el fin de semana con el reto de avanzar en la recuperación de la zona cero de la dana que asoló Valencia hace once días y de encontrar más personas desaparecidas, todo ello en medio de un 'ejército' de voluntarios, una ingente cantidad de ayuda solidaria y el eco incesante de la polémica política en torno a la gestión de aquel fatídico 29 de octubre.

Valencia - Cerca de 40 organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana celebran una manifestación en protesta por la gestión de la dana y con el lema "Mazón dimisión", en alusión al president de la Generalitat, que saldrá desde la plaza del Ayuntamiento y recorrerá varias calles del centro hasta llegar al Palau de la Generalitat, y para la que los organizadores han pedido a los manifestantes que marchen en silencio.

València - Diana es buzo, una pieza clave en la búsqueda sin descanso de personas desaparecidas por la dana que asoló Valencia aquel 29 de octubre. Como ella, que ha contado a EFE su experiencia, profesionales de emergencias desplazados hasta aquí de forma voluntaria rastrean palmo a palmo en el medio acuático con ayuda, en algunos casos, de perros y siempre con una voluntad inquebrantable.

ANA PONTÓN (ENTREVISTA)

Madrid - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que “el mínimo respeto a todas las personas afectadas, el mínimo respeto a la verdad y el mínimo respeto al pueblo valenciano, nos dice que tienen que asumirse responsabilidades políticas” por la dana.

DÍA MEMORIA

Vitoria - La Delegación del Gobierno en el País Vasco, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Vitoria y dirigentes del PP vasco celebran en la capital alavesa el Día de la Memoria, mientras que el Gobierno y el Parlamento vascos lo harán el domingo al tener visiones divididas sobre el relato de los años del terrorismo en Euskadi.

- A las 11:00 horas

CONSULTA 9N

Barcelona - La consulta del 9N, impulsada por el Govern de Artur Mas hace una década, representó la primera gran desobediencia del independentismo y sus responsables siguen hoy todavía pendientes de si se les aplica la amnistía.

INDUSTRIA AUTOMÓVIL

Madrid - La cada vez menor demanda, la feroz competencia china y la lenta incorporación del coche eléctrico están desencadenando anuncios de importantes recortes de empleos en la industria del automóvil y cierres de plantas por parte de fabricantes como Nissan o Volkswagen.

FUNCIONARIOS SANIDAD

Madrid - La ausencia de concurrencia a la licitación del concierto sanitario de Muface, declarada desierta esta semana, ha reabierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que supone que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos.

SAMUEL LUIZ (ANÁLISIS)

A Coruña - El juicio por el crimen de Samuel Luiz afronta su última semana con casi todas las cartas sobre la mesa y la mayoría de los argumentos ya en la mente de los miembros del jurado, que decidirá el futuro de los cinco acusados. Por Miguel Álvarez.

MODA BARBIE

Madrid - La historia de la moda se puede escribir desde muchos ángulos, incluso desde el de una muñeca como Barbie, dueña de un armario de lo más variado, con diseños que han reinterpretado el estilo de cada época, desde grandes diseñadores a la moda urbana. Inmaculada Tapia

CINE FESTIVAL

Sevilla - El actor estadounidense Johnny Depp es este sábado el protagonista del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde presenta su segunda pelicula como director, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', que trata de las 72 horas que el artista italiano Amedeo Modigliani pasa en un París desgarrado por la Primera Guerra Mundial.

09:00h.- Madrid.- TEMPORAL INUNDACIONES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, en el Complejo de la Moncloa.

11:00h.- Vitoria.- DÍA MEMORIA.- La Delegación del Gobierno en el País Vasco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo organizan un acto con motivo del Día de la Memoria, al que asiste también la consejera vasca María Jesús San José. Monumento a las Víctimas del Terrorismo, Portal de Foronda

11:00h.- Ferrol.- PP FERROCARRIL.- El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, presenta una iniciativa, a debatir en las Cortes y encaminada a que la alta velocidad ferroviaria llegue a Ferrol y Lugo, en un acto junto a los líderes del partido en A Coruña y Lugo, Diego Calvo y Elena Candia, y el alcalde ferrolano. Estación de tren.

11:00h.- Bétera (Valencia).- TEMPORAL INUNDACIONES.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las unidades ubicadas en la Base Militar Jaime I con motivo de la actuación en la dana. Carretera de Portaceli, s/n

11:00h.- Córdoba.- PARTIDOS IU.- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro con la militancia de Córdoba. Salón de Actos de Fepamic. Calle Dolores Ibárruri, 13.

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS NC.- La dirección de Nueva Canarias da cuenta en rueda de prensa de las decisiones adoptadas por su Consejo Político, su máximo órgano entre congresos (la reunión comienza a las 10.30). Club Natación Metropole

11:30h.- Pamplona.- ISRAEL PALESTINA.- El movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), en colaboración con otros colectivos y movimientos populares, convoca movilizaciones con motivo del Día Internacional contra los Muros. Calle Mayor con Eslava.

12:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El Frente de Estudiantes, la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales y el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid organizan un acto de homenaje a la defensa de Madrid. Monumento a las Brigadas Internacionales de la ciudad Universitaria. Avenida Complutense, s/n

12:00h.- Bilbao.- DÍA MUROS.- El movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), en colaboración con otros colectivos y movimientos populares, convoca diferentes movilizaciones en las capitales vascas con motivo del Día Internacional contra los Muros. Arriaga

16:00h.- Girona.- DEBATE CATALUÑA.- La eurodiputada de Podemos Irene Montero, el diputado de Bildu en el Congreso Oskar Matute, el dirigente del BNG Rubén Celá y el diputado de MÉS per Mallorca Vicenç Vidal clausuran las jornadas de la izquierda soberanista. Facultad de Letras de la Universitat de Girona (Pl. Josep Ferrater i Móra, 1)

16:00h.- Perpiñán (Francia).- CATALUÑA NORTE.- Òmnium, la ANC y el Consell de la República convocan una manifestación con motivo de la Diada de la Cataluña Norte, la región catalanohablante del sur de Francia. Plaça Catalunya

17:30h.- Madrid.- MANIFESTACIÓN ANTIRRACISTA.- Manifestación del movimiento antirracista de Madrid con el lema "Sin Antirracismo no hay futuro. Estamos con vosotras, Valencia antirracista", como muestra de apoyo a las poblaciones que han sufrido las fatales consecuencias de la dana en València. De la Gta. Neptuno hasta Pza. Callao .

18:00h.- Vitoria.- DÍA MUROS.- El movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel convoca movilizaciones en las capitales vascas con motivo del Día Internacional contra los Muros. Virgen Blanca

18:00h.- València.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Cerca de 40 organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana celebran una manifestación en protesta por la gestión de la dana y con el lema "Mazón dimisión". Plaza del Ayuntamiento

18:00h.- Alicante.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Varios colectivos sociales y partidos políticos de izquierda convocan la manifestación 'Mazón dimissió' por la gestión de la dana de Valencia. Escaleras del Instituto Jorge Juan. Avda. General Marvà.

20:00h.- Madrid.- PROTESTAS PSOE.- Manifestación convocada por la organización Núcleo Nacional. Desde Plaza de España a C/Ferraz.

València.- TEMPORAL INUNDACIONES.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) comienza a prestar servicio este sábado en las líneas de tranvía de Metrovalencia, 4, 6, 8 y 10, tras los graves daños provocados por la dana en el conjunto de instalaciones de la red de metro y tranvía de València y su área metropolitana.

10:30h.- Barcelona.- MOTOR STELLANTIS.- La Asociación de Afectados Stellantis (Afestel) se manifiesta en Barcelona para reivindicar soluciones para los defectos de los motores Pure Tech. Badal 81

11:00h.- Algemesí (Valencia).- TEMPORAL INUNDACIONES.- El director general de Agroseguro, Sergio de Andrés Osorio, ofrece datos actualizados de siniestros recibidos, parcelas, superficie y producción afectada por la dana, así como de la planificación de las tasaciones en campo y del pago de indemnizaciones. Cooperativa Copal, c/ Copal, 1.

11:00h.- Granada.- SINDICATOS PROTESTA.- Concentración de trabajadores de Andalucía Emprende por la firma del convenio colectivo Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

11:30h.- Cádiz.- VIVIENDA TURISMO.- La platafaorma Cádiz Resiste convoca una manfestación por el acceso a una vivienda digna y contra la proliferación de pisos turísticos. Plaza de San Antonio.

12:00h.- Reinosa.- SANIDAD CAMPOO.- Los sindicatos CCOO, UGT, USO y Csif convocan con el apoyo del PRC, el PSOE, REC (Reinosa en Común) e Izquierda Unida una manifestación "contra el desmantelamiento de la sanidad en Campoo", que se desarrollará por el centro de Reinosa, desde el centro de salud, ahora cerrado.

12:00h.- Sevilla.- VIVIENDA TURISMO.- La asociación "Sevilla para vivir" convoca una manifestación en contra de la proliferación de las viviendas turísticas Palacio de San Telmo.

12:00h.- Teruel.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El movimiento ciudadano Teruel Existe, con el apoyo de ALIENTE, la “Alianza Energía y Territorio” que agrupa más de 200 plataformas de toda España, convoca una concentración contra la implantación desordenada de centrales renovables en la provincia. Plaza de San Juan

12:00h.- Morón de la Frontera (Sevilla).- BASES MILITARES.- Manifestación en Morón de la Frontera (Sevilla) en contra de la OTAN y de las bases militares. Rotonda del avión militar

09:00h.- Sevilla.- CANARIAS REUNIÓN.- Las casas de Canarias en España celebran en Sevilla una reunión en la que se abordarán, entre otras cuestiones, los recursos públicos y privados de interés para las entidades canarias en península. C/ Santa Lucía, 36. Asesoría 3

09:00h.- Bilbao.- LENGUAS MINORITARIAS.- Inauguración de la asamblea general 2024 de la European Language Equality Network (ELEN) con la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, entre otras autoridades. (A las 11:00 horas rueda de prensa). Museo Marítimo

09:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES.- La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM) organiza su 34º Congreso Nacional, bajo el título ‘Impacto de la Investigación & Atención Sanitaria a las Enfermedades Neuromusculares’. Exe Convention Plaza Madrid. Ctra. Fuencarral a Alcobendas, Km 8

11:00h.- Cáceres.- JORNADAS MINERÍA.- II Jornadas Mujer y Territorio de Extremadura, con el lema 'Extractivismo y sistemas incompatibles con la vida. Resistencias y alternativas ecofeministas en los territorios del estado español', organizadas por Ecologistas en Acción. Complejo Cultural San Francisco.

12:00h.- Teruel.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El movimiento ciudadano Teruel Existe, con el apoyo de ALIENTE, la “Alianza Energía y Territorio” que agrupa más de 200 plataformas de toda España, convoca una concentración contra la implantación desordenada de centrales renovables en la provincia. Plaza de San Juan

18:00h.- Bilbao.- VACUNACIÓN PROTESTA.- Concentración en denuncia de las campañas de vacunación covid y gripe. Plaza Circular

20:00h.- Vigo.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra Os Malos Tratos de Vigo convoca una concentración por la muerte de una mujer en Baiona (Pontevedra) que se investiga como posible caso de Violencia Machista. Calle Príncipe (delante del MARCO)

12:00h.- Zamora.- INCENDIO CULEBRA.- El periodista de El País Juan Navarro presenta en Zamora su primer libro 'Los rescoldos de La Culebra' sobre el gran incendio forestal de 2022 de la Sierra de la Culebra de Zamora en el que perdieron la vida cuatro personas. Biblioteca Pública

14:00h.- Villafranca de los Barros (Badajoz).- FERIA MÚSICA.- II Feria de la Música, con dos escenarios y más de 15 horas de conciertos ininterrumpidos, cuya recaudación se destinará íntegramente a ayudar a los afectados por la dana de Valencia y Albacete. Espacio Ferial.

15:00h.- Sevilla.- CINE FESTIVAL.- El actor y director Johnny Depp y el el equipo de la segunda pelícuta dirigda por él, "Modi. hree Days on the Wing of Madness", ofrecen una rueda de prensa en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Salón del Almirante del Real Alcázar

17:00h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.- Pase de prensa de la película " Three days on the wing of madness", dirigida por el actor Jonhy Depp, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Nervión 4 (CC Nervión)

18:30h.- Sevilla.- FESTIVAL CINE.- El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp participa en un "photocall" en el Festival de Cine Europeo de Sevilla con motivo de la presentación de "Three Days on the Wing of Madness", su segunda película como director. Cartuja Center CITE

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS DOBLAJE.- Gala de la VI edición de los Premios Nacionales de Doblaje. Teatro Filarmónica.

20:00h.- Toledo.- PREMIOS CINE.- Gala de Clausura y entrega de premios de la XVI edición del Festival Cibra. Teatro Auditorio Palacio de Congresos ‘El Greco’

