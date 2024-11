Valverde: "Nos ha costado, pero estamos contentos"

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, valoró como "muy difícil" el partido frente al Ludogorets y se mostró "contento" con la victoria conseguida a domicilio en Bulgaria que consolida al equipo rojiblanco entre los ocho primeros de la Liga Europa.

"Nos ha costado, pero estamos contentos. El Ludogorets ha jugado valiente y a nosotros nos ha costado meternos en el partido y en hacernos al campo y al ritmo", admitió el técnico en su primera valoración del encuentro.

Valverde añadió que después del 1-0, a los veinte minutos de juego, el cuadro búlgaro "ha dado dos pasos atrás y se ha reforzado en su posición" y por eso "era complicado encontrar huecos".

"Según ha ido avanzando el partido se han ido abriendo fruto del desgaste y hemos conseguido los dos goles. Podíamos incluso haber marcado alguno más, pero era complicado porque ellos llevaban mucho peligro en sus salidas a la contra", analizó.

Una vez disputados cuatro de los ocho partidos de la primera fase el triunfo en Razgrad coloca al Athletic con diez puntos, una cifra que podría ser suficiente para asegurarse una plaza entre los 24 equipos que pasarán a la siguiente fase en este nuevo formato de la Liga Europa.

"Como no tenemos experiencia con este modelo no sabemos los puntos que hacen falta. Suponemos, pero no lo sabemos. Estamos bien clasificados y quedan cuatro partidos frente a rivales importantes. Vamos a por el siguiente", apostilló Valverde recordando el encuentro del día 28 en San Mamés frente al Elfsborg sueco.

Por último, a nivel individual se alegró del buen trabajo realizado por Nico Serrano, autor del 1-2, en la media hora que estuvo sobre el césped.

"Estaba teniendo pocas oportunidades, pero había tenido un problema en un hombro y se incorporó más tarde. Está trabajando bien y se lo merece porque lo venía buscando. Es lo que esperamos, jugadores que salgan puedan ser decisivos como él lo ha sido hoy", recalcó. EFE

