Sarabia detalla "con rotundidad" en su libro el conflicto con Clemente de 1986

Bilbao, 6 nov (EFE).- El exjugador internacional Manu Sarabia ha detallado "con rotundidad" en su libro 'Chaval, ¿quieres venir al Athletic?' el conflicto con Javier Clemente que convulsionó el Athletic Club en 1986 y llegó incluso a dividir a la sociedad vizcaína en dos bandos entre los partidarios de las dos leyendas del club rojiblanco.

Begoña Armesto, esposa de Sarabia, ha escrito el libro que ha sido presentado en San Mamés con la presencia de varios excompañeros de Sarabia encabezados por el legendario José Ángel Iribar.

Andoni Goikoetxea, Ángel Villar, Santi Urkiaga, Txato Núñez, Juanjo Elgezabal, Quique Setién, Juan Carlos Herrero, Agustín Abadía, el expresidente del Athletic José Julián Lertxundi y el técnico Miguel Ángel Lotina han acudido al acto en 'La Catedral'.

"Después de siete años, tenemos el libro. Ha habido momentos de parones y otros de mezcla de pereza y rabia. Tiene datos, información y rigor para que algún tema que ha coleado más de 30 años se pueda zanjar. Mi única tarea ha sido darle forma a lo que Manu iba escribiendo", ha explicado Armesto.

La mujer del exfutbolista ha admitido que el conflicto con Clemente les hizo vivir "unos años muy duros porque lamentablemente no acabó en 1986". "No quería responder, pero llegó un momento en el que dijo 'hasta aquí hemos llegado, tengo que reivindicarme y no quedar como el responsable porque era la víctima'", añadió Armesto.

Sarabia, por su parte, confesó que "el último arreón" para decidirse a escribir el libro fue "dejar un legado" a sus dos nietos que "ya están en edad de preguntar los porqués". "No quiero que mi nieto me pregunte algo y no tener palabras. 'Aitite (abuelo), dicen que has sido un mal compañero. Aitite, dicen que has sido medio golfo...", explicó un emocionado Sarabia sin querer entrar en más detalles.

"El libro responde con rotundidad para que no quede ni la más mínima duda", añadió el que fuera futbolista del San Pedro de Sestao, Barakaldo, Athletic y Logroñés ademas de 15 veces internacional con la selección española.

La pasada semana trascendió que en el libro Sarabia acusaba a Clemente, entre otras cosas, de "acoso laboral", a lo que el rubio de Barakaldo respondió en una entrevista radiofónica que al exjugador "cuarenta años después se le ha ido la pinza".

"Esta parte es la que más me ha costado escribir porque me ha llevado a revivir momentos muy desagradables, de tensión y de crispación", añadió antes de subrayar que, sobre todo, los lectores van a poder encontrar además en la obra "respeto y pasión por el fútbol y por el Athletic". EFE

