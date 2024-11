Fisac: "El partido contra Levice va a ser de sufrimiento"

Zaragoza, 5 nov (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el encuentro que este miércoles enfrentará a su equipo contra el Patrioti Levice eslovaco en el pabellón Príncipe Felipe y en el que estará en juego el liderato del grupo B de la Copa Europa, va a ser "de sufrimiento".

"No va a ser un partido que vamos a ganar en el primer cuarto o sencillo, va a ser de trabajo durante 40 minutos, de sufrimiento y hay que estar preparado para ello. No podemos dar regalos porque allí regalamos muchas cosas. Nos puede ganar Levice pero no como nos ganaron allí. Sabemos a qué juegan y qué ritmo tienen, es importante estar concentrados en eso", destacó en declaraciones a los medios de comunicación.

El técnico 'rojillo' considera que ganar es "imprescindible" para pasar de ronda pero renuncia a pensar en hacerlo por más de los 16 puntos por los que perdió el Casademont Zaragoza en Eslovaquia, algo que le daría la clasificación a falta de la última jornada del grupo.

"El objetivo es ganar, no tengo el objetivo de ganar por diferencia. Ganar sería un paso grande para poder pasar de grupo. Para ello tenemos que hacer un buen trabajo defensivo en la línea de tres y en el uno contra uno. Ganar es imprescindible para pasar de ronda", reiteró.

Sobre el rival explicó que en el encuentro de la primera vuelta les pasaron "por encima" y que tiene una forma de jugar poco habitual: "tiran mucho de tres y con gente que es pequeña y un solo grande que bloquea. Es una situación complicada para nosotros pararles bien. Están tirando más de tres que de dos y hay que hacer buen trabajo en la línea de tres puntos".

Además, explicó que han incorporado a un nuevo jugador, al estadounidense Karl Gamble con respecto al encuentro disputado en Eslovaquia.

El preparador segoviano reconoció que la arrolladora victoria (111-53) lograda sobre el Breogán el pasado fin de semana en ACB fue un regalo inesperado pero fruto del trabajo que están realizando.

"Nos ha hecho crecer en cuanto a positivismo y confianza. No voy más allá de un regalo, sólo se consiguen las cosas defendiendo. Estamos intentando mejorar la solidez defensiva porque no somos un equipo sólido defensivamente y debemos seguir aportando ofensivamente, que es donde el equipo se divierte más", manifestó.

Sobre el ala-pívot Emir Sulejmanovic, que no pudo jugar contra el Río Breogán al haberse lesionado, manifestó que las pruebas médicas que se le han practicado han dictaminado que no padece un percance grave.

"Ha habido una hiperextensión de la rodilla y habrá que esperar cómo evoluciona. Está empezando a trabajar con los fisios pero no sé cuánto tiempo tardará. Como mínimo un par de semanas le vamos a tener fuera", señaló. EFE