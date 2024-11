Manolo González: "Hemos dado la cara, nos hemos rehecho en la segunda parte"

Barcelona, 3 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González dijo después de perder contra el Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys (3-1) que su equipo "ha dado la cara" y se "ha rehecho en la segunda parte", pese a mostrarse muy crítico con la actuación de sus jugadores en la primera mitad, que finalizó 3-0.

El técnico aseguró que la clave es "competir como en la segunda parte", ya que en la primera "cada vez que el Barcelona llegó fue gol". "Si no aprietas a sus medios, dejas que se giren, que pongan el balón... Así no puedes competir. Lo más normal en la segunda parte era hundirse", reflexionó.

González se mostró satisfecho con el cambio de actitud y juego de su equipo tras el descanso: "Compitiendo como en la segunda parte puedes salir del campo con la cabeza alta, como en la primera, no. Era complicado salir tras un 3-0 y en este aspecto sí estoy muy orgulloso de los jugadores".

Manolo González desveló el mensaje que trasladó a sus futbolistas al descanso. "O vamos al 100 ó 120 por ciento o no nos da. Si no lo hacemos, pasaremos penurias", les dijo. Además, insistió en que su bloque ha "competido" durante 45 minutos contra "un rival que está en muy buena forma".

El preparador blanquiazul recordó que los pronósticos no eran favorables al Espanyol en el derbi: "Todo el mundo se esperaba que nos cayeran ocho. Si hubiéramos competido como en la segunda parte, quizá perdemos, pero el partido hubiera sido muy diferente. El camino es competir como animales".

"Si tienes que perder pierdes, pero siempre digo lo mismo. Hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos. La manera es como el equipo ha competido en la segunda parte", insistió.

Preguntado por los dos goles anulados por fuera de juego al Espanyol, Manolo González señaló que no ha visto las acciones, aunque le comentaron "que han sido muy justos". Al no haber visualizado las jugadas, el técnico apuntó que no se quiere "mojar" en un posible debate.

Sobre la mala dinámica de su equipo, con tres puntos de los últimos 21 posibles, reconoció que deben "empezar a ganar" aunque sea en un partido "en el que llegas una vez y marcas". "Moralmente las victorias ayudan", apostilló.

Finalmente, Manolo González valoró el ánimo con el que se ha podido disputar la jornada cuando la dana ha afectado a miles de personas en España: "Creo que las vidas humanas y la catástrofe que ha habido están muy por encima del fútbol". EFE

