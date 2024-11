Guantes y mascarillas se unen a las palas como uniforme de los voluntarios contra el barro

València, 2 nov (EFE).- Al desfile de voluntarios que diariamente se trasladan al sur del área metropolitana de València para luchar contra el barro armados con palas, escobas y rastrillos se han unido dos nuevos elementos: los guantes y las mascarillas, piezas del uniforme imprescindibles para protegerse ante los posibles problemas sanitarios derivados del agua estancada.

"Las inundaciones pueden tener una influencia negativa en la salud a medio plazo", ha señalado este sábado la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat, que ha lanzado una serie de recomendaciones como protegerse nariz, boca y ojos, y limitar la presencia de niños, embarazadas y personas con problemas respiratorios o con el sistema inmunitario debilitado durante las labores de limpieza.

Dos voluntarios que este sábado han llegado a Benetússer, David Baydal y Amparo Seguí, han destacado a EFE: "cada vez que venimos a ayudar hay que intentar no hacer más daño, y por el tema de que este agua ya ha estado estancada más de 72 horas son importantes las mascarillas y los guantes".

"Están las calles llenas de basura, no se ha retirado nada y estamos encontrando animales muertos", ha comentado Amparo, quien explica que, aparte de por la "incomodidad" que provoca el olor desprendido del fango, estos elementos de protección son necesarios "para evitar infecciones".

Una sanitaria que hoy ha acudido a Alfafar como voluntaria ha coincidido en que les han recomendado venir con guantes y mascarillas, además de intentar "no llevar la piel al descubierto por el riesgo de aire y contaminación, porque el agua lleva muchos días estancada y puede estar contaminada por químicos y otros materiales peligrosos".

Para ayudar a cumplir con estas directrices, Paula López y Elena han ido ofreciendo mascarillas y guantes a todos los que llegaban al puente que conecta el barrio de La Torre, una de las pedanías de la ciudad de València afectadas por las inundaciones, con el barrio de San Marcelino.

"Estuvimos ayer en Alfafar ayudando y viendo de primera mano cómo está el tema y escuchando las recomendaciones que están dando, hemos pensado que era conveniente traer estos materiales a la gente, que es lo último en lo que se piensa y creemos que es importante", ha subrayado Paula a EFE.

Elena, por su parte, incide en que han pasado cuatro días desde las riadas y el agua "empieza a no ser salubre", por lo que "es importante que la gente lleve mascarillas y equipos de protección" porque, de lo contrario, "va a empezar a haber ingresos hospitalarios", advierte.

"Hay gente que sí que va preparada", han reconocido las jóvenes, que no obstante apuntan que muchos "todavía no se han enterado" y no traen consigo estos materiales. Tanto es así que tras solo cinco minutos repartiendo se han quedado sin género.

"Llevamos aquí cinco minutos y se nos ha terminado todo lo que teníamos, así que a ver si podemos volver a hacer acopio de lo que encontremos, porque hay muchas farmacias en las que ya no quedan", ha resaltado Paula, que ha hecho un llamamiento a sus amigos para que pongan dinero y poder seguir comprando mascarillas para los voluntarios sin protección.

Un poco más abajo, María también reparte mascarillas que va sacando de una caja. No tiene ni que ofrecerlas, la mayoría de gente se acerca a pedírselas.

"Hemos traído 30.000 mascarillas y me quedan en la furgoneta dos cajas grandes de 5.000 o así", ha aseverado la joven, que ha aprovechado el material que su empresa compró durante la pandemia de la covid-19 y no llegó a usar.

A su parecer, la mayoría de voluntarios vienen concienciados, pero muchos otros le preguntan el porqué de este elemento de protección: "yo lo primero que les digo es que no soy sanitaria, pero lo he escuchado y entiendo la posibilidad que pueda haber contagios, virus y demás", añade.

La Conselleria de Sanidad también recomienda asegurar la ventilación de los espacios en los que se trabaja, limpiar y desinfectar bien las paredes y los suelos, o no utilizar generadores o dispositivos de combustión en interiores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. EFE

crn-pbn-jmm/oli

(foto) (vídeo)