Bordalás, sobre disputar el partido de Copa: "No es el mejor momento, estamos en 'shock'"

Getafe (Madrid), 30 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles que el partido de Copa del Rey que tiene que afrontar su equipo este jueves ante el Manises no debe disputarse porque "no es el mejor momento" después de la DANA que ha sufrido la Comunidad Valenciana tras la que se han contabilizado más de medio centenar de fallecidos.

El Getafe anunció a través de un comunicado oficial que solicitará a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del encuentro. Después, en rueda de prensa, Bordalás se mostró de acuerdo con la decisión que ha tomado el Getafe y se solidarizó con todas las víctimas de la tragedia.

"Tengo muy pocas ganas de sentarme aquí y hablar de lo que debería ser una fiesta del fútbol mañana en Manises. Estamos desde ayer en estado de 'shock' por todo lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana y en más zonas de la geografía española. Desde aquí trasladamos nuestro apoyo y todo nuestro ánimo a las familias que están sufriendo la DANA. Sé por lo que estáis aquí (a la prensa) y estaréis de acuerdo en que el ánimo en estos momentos no es el mejor", dijo.

"Estamos en estado de 'shock'. Nadie esperaba la magnitud de esta DANA. Cuando esta mañana nos han hablado del número de fallecidos y desaparecidos, todavía más. Muy tristes porque nos ponemos en el lugar de todas las familias y personas después de ver imágenes y de ver lo que declaraban los afectados y estamos tristes", añadió.

Además, aseguró que el Getafe quiere ser "solidario" con todos los afectados y con las personas que "en mayor o menor medida" han sufrido los efectos de la DANA y por eso su club solicitó el aplazamiento del partido poniéndose en el lugar de todas las víctimas.

"No es el mejor momento para afrontar una fiesta para un equipo modesto como el Manises, que ha trabajado muy duro para disputar un partido de Copa del Rey ante un equipo de Primera como el Getafe. Aquí en esta rueda de prensa nos brindamos a dar todo nuestro apoyo y ánimo a todos los que están sufriendo esta DANA", apuntó.

También habló sobre la posibilidad de que también se aplace la jornada de Liga prevista para el fin de semana: "La verdad que imagino que como estamos nosotros, estarán todas las personas de España. Aunque ha asido en la Comunidad Valenciana y en otras zonas puntuales de la península, podría haber ocurrido en otros lugares de España. Somos solidarios entendemos que no es el mejor momento a nivel anímico. Ayer se jugaron algunos partidos. Hoy sabemos que se han suspendido con lógica los partidos del Valencia y el Levante y a ver qué decide la Federación en este caso".

Bordalás, alicantino de nacimiento y entrenador de muchos equipos de la Comunidad Valenciana, informó de que ha tenido contacto con algunos de sus familiares para ver cómo está la situación en su tierra.

"He podido hablar con mi cuñado y con mi sobrino, que son de allí. Me está contando un poco lo terrible que se está viviendo. Las zonas las mayorías las conocemos y al ver las imágenes impacta muchísimo. Ahora hay que intentar ayudar. Me consta que todo el mundo se ha volcado, las fuerzas del orden, Guardia Civil, Protección Civil y vecinos. Ya ha hecho un daño terrible, pero sobre todo los daños personales. Lo material se puede subsanar, pero lo personal, los fallecidos, nunca pensábamos que iba a ocurrir algo de estas dimensiones", continuó.

Asimismo, señaló que para el Getafe, en estos momentos, es importante destinar todos los recursos que necesita un encuentro de fútbol para solucionar todos los problemas que sufre la zona: "Al final, para disputarse un partido se necesitan fuerzas de seguridad, ambulancias, todo lo que conlleva. Ahora mismo, los profesionales deben estar centrados en la búsqueda y en reparar todo el daño de lo que ha hecho la DANA"

Por último, explicó cómo estaba el vestuario del Getafe por la mañana justo antes de acometer el entrenamiento matinal: "Hemos estado viendo imágenes en las televisiones. No éramos conscientes de la magnitud de lo ocurrido. Se hablaba de algún desaparecido, pero cuando han dado datos y cifras y hemos visto imágenes, se ha visto la dimensión. Les he dicho que íbamos a entrenar y que no sabíamos si se iba a jugar", concluyó. EFE