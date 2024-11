Bea Pérez deja la selección con el mayor número de internacionalidades, 267, y tres JJOO

Madrid, 30 oct (EFE).- La jugadora santanderina Bea Pérez anunció este miércoles su retirada de la selección española de hockey, después de sumar el mayor número de internacionalidades, con 276 partidos, y tres Juegos Olímpicos, los últimos en París 2024, después de Tokio 2020 y Río 2016.

"Tomar la decisión no ha sido fácil, pero han sido muchos años sin parar y mi cabeza y mi cuerpo me pedían bajar un poco el ritmo. Por otro lado, acabábamos ciclo y no le veía el sentido a alargar más esta etapa, a pesar de haber sido una experiencia increíble. Así que terminar en unos Juegos Olímpicos era el cierre perfecto", escribió en redes sociales.

Pérez inició su trayectoria en El Sardinero y en 2012 fichó por el Club de Campo de Madrid, equipo con el que ha ganado seis ligas y nueve Copas de la Reina, además de ser dos veces la mejor jugadora de la liga, junto a dos subcampeonatos en la "EuroHockey League" y dos bronces en el campeonato de Europa de Clubes.

"Resumir mi trayectoria es complicado, porque he vivido de todo. Desde una no clasificación a los Juegos de Londres 2012, a luego poder vivir Rio, Tokio y París. De no tener ningún medio, más que nuestra ilusión y nuestro trabajo, entrenando en condiciones bastante difíciles y sin recursos, a hacer historia ganando un bronce mundial y un bronce europeo", señaló en declaraciones difundidas por la Federación Española (RFEH).

Bronce en el Mundial de 2018 y el Europeo de 2019, además de subcampeona de Europa Sub-21, Pérez aseguró que se queda "con todas las emociones y experiencias vividas con las personas" con las que ha "compartido este viaje".

"Al final, la medalla y los éxitos son las recompensas tangibles. Pero con lo que te quedas después y lo que recuerdas son todos esos momentos que te han llevado hasta ahí", añadió, tras agradecer todo el apoyo recibido durante su carrera y animar a las jugadoras jóvenes para que "se esfuercen, luchen y sueñen porque, al final, todo habrá merecido la pena". EFE