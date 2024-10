El TSJCV admite el recurso del Ayuntamiento de Valencia por la falta de aportación de caudales hídricos a la Albufera

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de València contra la falta de aportación de caudales hídricos al lago de la Albufera, según han confirmado fuentes municipales.

En un auto, consultado por Europa Press y ante el que no cabe recurso alguno, el TSJCV expone que no da lugar a declarar inadmisible el recurso interpuesto por el consistorio por "falta de actividad administrativa impugnable".

El consistorio interpuso recurso contra el "incumplimiento" de la normativa del plan hidrológico de la demarcación del Júcar consistente en la puesta a disposición del lago de la Albufera de los caudales establecidos para la campaña 2023-2024. Entonces la Sala suscitó de oficio la posibilidad de inadmisión del recurso y pidió alegaciones al abogado del Estado y al del Ayuntamiento.

El primero, en nombre y representación de la Confederación Hidrográfica del Jucar (CHJ), se adhirió a la propuesta de la posible inadmisibilidad del mismo al validar la respuesta dada por la Oficina de Planificación Hidrológica al requerimiento formulado, en el sentido de "no concurrir inactividad", por "haber sido aportados los caudales exigibles".

Mientras, el Ayuntamiento se opuso al archivo al considerar que el debate sobre el cumplimiento o no por parte de la CHJ de la aportación de los caudales previstos "no constituye una cuestión que haya de resolverse en sede de admisibilidad, sino que constituye el fondo del recurso, esto es, la concurrencia o no de inactividad", y argumentaba que la Administración demandada "reconoce que se trata de un mandato que establece obligación de hacer, directamente exigible".

Sin embargo, la Sala atiende las alegaciones presentadas por el consistorio y argumenta que procede la admisión del recurso, "con prosecución de las actuaciones".

El Ayuntamiento de València ordenó el pasado julio a la asesoría jurídica municipal el inicio de "acciones judiciales" contra el Gobierno, en concreto contra el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por su "inactividad" y "consiguiente incumplimiento" respecto a "las aportaciones hídricas, el aporte del caudal ecológico, al lago de la Albufera".

"Han sido incumplidos, traspasando todos los plazos", afirmó el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, que prometió que el consistorio de la capital valenciana "va a actuar con todas las herramientas que tiene a su disposición, legales y judiciales para defender el lago de la Albufera y la supervivencia" del "entorno natural más preciado" de València.