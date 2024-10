PP dice que Sánchez "marea la perdiz" al no fijar la fecha de la Conferencia Presidentes

Ciudad Real, 28 oct (EFE).- El vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes en Ciudad Real que el Gobierno de Pedro Sánchez "marea la perdiz" al no fijar una fecha para celebrar la Conferencia de Presidentes.

En una intervención abierta a los medios de comunicación, tras una reunión de trabajo que han mantenido los presidentes de las diputaciones provinciales y de los cabildos insulares en Ciudad Real, Bendodo ha dudado de que la Conferencia de Presidentes se vaya a celebrar el próximo mes de diciembre.

Y ha señalado que el PP le ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras reunir a los consejeros de Presidencia para preparar la Conferencia de Presidentes, que ponga "fecha, lugar y hora" a esta "importante reunión".

"Sánchez dijo que estima celebrar antes del final de año" esta Conferencia, pero, ha señalado: "Estamos ya en noviembre prácticamente y hoy, como mínimo, los consejeros de Presidencia, aparte de los temas a tratar, esperaban tener una fecha para planificar a un mes vista esa reunión", algo que no ha ocurrido y eso, ha asegurado, "nos hace pensar que no va a haber Conferencia de Presidentes".

Y no lo va a haber, ha vaticinado Bendodo, porque el Gobierno "no sabe qué solución aportar a los problemas que plantean las comunidades autónomas y tampoco tiene voluntad de convocarla porque no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante los temas que quiere hablar con las comunidades".

En otro orden de cosas, el dirigente popular ha aprovechado esta intervención para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, después de que ésta haya reconocido que Más Madrid conocía y tenía datos sobre las actuaciones del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón.

"Es urgente la dimisión de la ministra de Sanidad", que "tapó y mantuvo" al exportavoz de Sumar, como ha reconocido García en "ese ataque de sinceridad", ha añadido.

Para el PP no es suficiente que se reconozca este error, "si no va acompañado de la dimisión inexcusable por haber permitido y consentido esta cuestión", ha continuado Bendodo.

Además, el vicesecretario del PP ha tildado al Gobierno de "corrupto" y ha insistido en que Pedro Sánchez dé explicaciones acerca de su relación con el empresario Víctor de Aldama, vinculado con el caso Koldo.

A su juicio, hay preguntas a las que tiene que responder el presidente del Gobierno: "¿Aldama ha estado en el Palacio de la Moncloa?, ¿para qué?, ¿reunido con quién? o ¿cuántas veces?" y a las que se deben dar "respuestas urgentes". EFE

