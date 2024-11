Iñigo Pérez: "Elegiría meter al Rayo en Europa antes que la final de Copa"

Madrid, 28 oct (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo este lunes que son "conscientes" de lo que supone para el Villamuriel el partido de Copa del Rey y aseguró que está competición es "muy buena" para ellos, pero también confesó que si pudiera elegir lo haría por "meter" al equipo en Europa antes que en una final copera.

El técnico navarro no quiere sorpresas y, a partido único, espera solventar la primera ronda de la Copa del Rey con oficio para seguir adelante en una competición en la que tiene depositadas muchas ilusiones.

“Sabemos de la importancia del partido y lo que supone para el Villamuriel que un equipo de Primera División les visite. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener una máxima indiferente respecto del rival, estadio y situación. Tenemos que ir a ganar el partido como siempre”, dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

“La Copa es una competición que me gusta mucho. Sabiendo que principalmente se cumple el objetivo, tenemos que ir pasando eliminatorias. Tenemos plantilla para competir en ambas competiciones”, confesó el técnico del Rayo, que tiene prácticamente decidido un once con muchas novedades.

“El once lo tengo perfilado pero no obedece a la palabra rotaciones. Mañana es una oportunidad para el que inicie se pueda exponer. No me gusta entrar en nombres propios pero quiero que la gente disfrute de los jugadores que están teniendo menos minutos. No hay que menospreciar a la Copa del Rey ni al Villamuriel pero ”, señaló.

"La Copa es una oportunidad muy buena para nosotros y por eso me gusta cuando los aficionados sacan esa pancarta de 'La Copa mola'. Aún así elegiría meter al Rayo en Europa antes que llegar a la final de Copa. Primero porque nos da el primer objetivo del club, que es mantenernos en Primera, y porque jugar una final es algo momentáneo muy importante pero lo otro sería inigualable”, concluyó. EFE