Ernesto Valverde: "Nos ha faltado algo de definición"

Palma, 28 oct (EFE). - El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, remarcó la falta de puntería de los suyos para aprovechar la superioridad numérica que han tenido en Son Moix ante el RCD Mallorca.

"Hemos jugado con ventaja numérica y no hemos podido sobrepasar su muralla defensiva, es un equipo que siempre compite bien y nos cerraban los espacios por dentro. No hemos acertado nuestras ocasiones, nos ha faltado algo de definición pero esto es fútbol", indicó el entrenador.

"No he visto las jugadas, han sido seguidas y la verdad es que no lo sé, no soy árbitro para valorarlo pero tengo claro que Galarreta no finge nunca, habrá sido fortuito pero eso lo tiene que valorar el árbitro. Me ha sorprendido porque pueden pitar a jugadores, pero a Íñigo justamente...", añadió Valverde sobre la doble amarilla a Samú Costa.

"Nos enfrentamos a uno de los mejores en liga en estrategia, situaciones de centro iban a ser muy difíciles. No somos un equipo muy alto en estrategia y esa es la realidad, tenemos jugadores que van bien pero no tenemos su envergadura", explicó sobre las acciones a balón parado de las que han dispuesto los suyos.

"Iñaki tiene un gran corazón, nos empuja mucho. Viene de jugar varios seguidos al completo, al principio he valorado que no empezara pero eran cuatro días y luego he pensado que ya veríamos", destacó sobre el atacante ghanés.

"Que haya jugadores del Athletic nominados a un premio de estos es bonito, no suele ocurrir y a pesar de que no le damos mucha importancia a esos premios porque el fútbol es un juego colectivo, es un motivo de satisfacción por él, ojalá haya muchos del Athletic y del Mallorca en esas posiciones", sentenció sobre la nominación de Nico Williams al Balón de Oro.

dcj/jl

1012193