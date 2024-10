El Real Madrid liga esta semana tres salidas con la meta de romper su racha de visitante

Madrid, 28 oct (EFE).- El Real Madrid de baloncesto afronta esta semana su primer gran test como visitante, en una temporada en la que aún no ha logrado ganar fuera, con tres partidos encadenados, ante Olympiacos griego y el Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga, y ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa el próximo domingo.

Los de Chus Mateo encaran el reto en el mejor momento de forma, después de haber sumado su cuarto triunfo consecutivo en el Wizink Center, con dos victorias en la competición liguera -Bàsquet Girona y BAXI Manresa ayer, domingo- y dos en la europea -Partizan y Estrella Roja, ambos de Belgrado-.

Tras un comienzo irregular, el equipo blanco tiene pendiente la asignatura a domicilio, con un primer examen este martes en el Pireo ante Olympiacos, inexpugnable por ahora en su cancha y con tres derrotas a domicilio en la Euroliga.

En rueda de prensa en la Ciudad Deportiva del Real Madrid antes de viajar a Atenas, Mateo valoró la progresión del equipo. “Hemos jugado mejor defensivamente”, opinó el técnico al apuntar a una de las claves de la reacción.

A su juicio, los blancos están aún en rodaje y el objetivo es marcarse como meta inmediata el siguiente partido y, a medio y largo plazo, llegar con opciones de competir por los títulos.

“Va a ser un año duro y largo, en el que vamos a hacer cosas buenas y no tan buenas. Pero tenemos que ir salvando pantallas y ganar tiempo en el sentido de hacer buenos partidos y llegar en buen momento para afrontar los partidos decisivos. Ahora se trata de estar en una posición de la zona noble, de estar lo más arriba posible para conseguir las ventajas que te da hacer una buena liga regular”, reflexionó.

Respecto al Olympiacos, se mostró convencido de que a pesar de su comienzo irregular, es uno de los aspirantes para clasificarse para su cuarta fase final de la Euroliga consecutiva.

“Por plantilla, tradición, historia, nivel de jugadores y entrenador y juego, es un equipo que se guro que va a estar entre los de arriba. Está teniendo la evolución normal al tener jugadores nuevos que tienen que adaptarse a una dinámica de equipo que necesita tiempo”, comentó Mateo sobre el plantel que dirige Georgios Bartzokas, al que esta temporada ha regresado el ala pívot griego Sasha Vezenkov.

El Real Madrid viaja a Atenas y, posteriormente a Belgrado, donde juega el Maccabi por la situación bélica en Israel, con la plantilla de los últimos partidos, al seguir lesionados el base Andrés Feliz y el pívot Usman Garuba.

Mateo se refirió al escolta Hugo González, de 21 años, una de las revelaciones del equipo madridista en este arranque de temporada, sobre el que pidió no generar expectativas que le generen presión.

“Todo tiene su proceso. Lo peor que le puede pasar a un joven es que tener unas expectativas desmesuradas muy pronto y que tenga la sensación de que puede frustrarse porque las cosas no salen. No tengo la sensación de que va a ser así con Hugo. Por su carácter, va a ser un buen jugador seguro, pero no hay que sobreexponer a nadie, ni darle una responsabilidad excesiva muy pronto. Le va a llegar el momento porque es muy bueno y va a ser muy bueno”, señaló Mateo del canterano.

Mateo añadió en que no se trata de “protegerle más de la cuenta”, sino de “gestionar a alguien que va a ser bueno para el Real Madrid y para el baloncesto español. “Sería hacerle un flaco favor exigirle demasiado muy pronto”, incidió. EFE