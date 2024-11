El Martín Carpena se rinde a Will Thomas, homenajeado por el Unicaja tras su retirada

Málaga, 27 oct (EFE).- La afición del Unicaja regaló una gran ovación al exjugador Will Thomas, retirado desde el pasado verano, en un homenaje que organizó el club malagueño en los minutos anteriores al comienzo del partido de Liga Endesa ante el Barça de este domingo.

Vestido de calle, y ya no de corto, William Benson Thomas (38 años, Baltimore, Estados Unidos) saltó al parqué de un Martín Carpena abarrotado, con más de 10.600 espectadores, para recibir un aplauso unánime que duró dos minutos.

El club malagueño, como detalle por su dilatada y exitosa carrera, orquestó un homenaje donde recibió una camiseta conmemorativa y el reconocimiento de hinchas, rivales y compañeros, que se fotografiaron con él en una instantánea de familia, como si aún perteneciera a la plantilla de Ibon Navarro.

El cántico de “¡Will, Will, Will, Will!”, un clásico en el pabellón malagueño, acompañó a los aplausos y a pancartas que decían, por ejemplo, “Balones a Will Thomas”. El jugador, visiblemente emocionado, agradeció el cariño con gestos.

Thomas decidió anunciar su retirada el pasado julio, después de haber disputado 248 partidos en el Unicaja, lo que lo convierte en el tercer extranjero con más partidos en el Unicaja, sólo superado por Kenny Miller (280) y Adam Waczynski (273), todos ellos repartidos en cuatro temporadas de dos etapas diferentes (2014-16 y 2022-24).

Otro dato sobre el que fuera ala-pívot cajista es que ha sido el jugador más fiable de la historia, al menos en promedio de participación y profesionalidad: ha disputado 248 de 251 partidos posibles en las cuatro temporadas y solo se ha perdido tres encuentros, ninguno por lesión.

En el global, Will Thomas ocupa la duodécima posición de jugadores con más encuentros del Unicaja y destaca por ser el séptimo mejor de la historia en rebotes ofensivos (362) y el décimo en rebotes totales (949).

Ha sido partícipe de dos títulos en su última etapa en el Unicaja, ganando la Copa del Rey 2023 y la Liga de Campeones FIBA 2024. Un legendario jugador que fue este domingo protagonista por una última vez, aunque esta vez sin un balón de por medio. EFE

