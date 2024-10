Carlos Pérez-Nievas, nuevo líder de CS, dice que nunca volverán a cerrar puertas a otros partidos "de forma preventiva"

El nuevo secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, ha manifestado "claro y alto" que "nunca, jamás, nunca" la formación naranja volverá a limitarse "anunciando acuerdos preferentes y cerrando las puertas a otros partidos de forma preventiva".

"Eso es eliminar la razón de ser de Ciudadanos, eso es hacernos inútiles, eso es hacernos invisibles, por lo tanto, nunca, jamás", ha enfatizado durante el acto de clausura de la VII Asamblea General que CS celebra este fin de semana en Ciudad Real capital, donde la nueva dirección del partido ha tomado posesión de sus cargos.

Pérez-Nievas ha comenzado su intervención mostrando "un orgullo profundo" por ser de Ciudadanos y "por haber sido parte de un partido que ha cambiado España", un legado que --ha dicho-- "estamos obligados a mantener". "España necesita un partido político que sea útil para terminar con la pesadilla de un bipartidismo tensionado por los extremos", ha argumentado el nuevo líder de Ciudadanos.

Y "en ese esfuerzo titánico para poder ocupar un espacio de la vida política de nuestro país, debemos asumir que ese viaje debemos hacerlo con generosidad, con humildad y con compromiso".

En este punto, el nuevo líder de CS ha apelado a olvidar las "guerras internas" porque hay que trabajar "en unidad y con apoyo de unos y otros". "Se acabó la batalla de la séptima asamblea". "No se acaba la discrepancia interna", ha avisado, pero "olvidémonos de discrepar para que los demás vean cómo nos pegamos y cómo nos echamos a la cara cuestiones que a nadie le importan".

Ha aprovechado su alocución para decir a los presentes que Ciudadanos "no será nunca una fundación". "Nuestro partido tiene una fundación y la haremos trabajar". Y en ese ámbito interno --ha señalado-- "es imprescindible también que entendamos que nosotros somos lo que somos. No somos una asociación de vecinos. No somos un club de lectura. Nosotros somos un partido con mayúsculas".

"El partido sigue y seguiremos defendiendo nuestras ideas. Y tenemos que poner a trabajar a las agrupaciones de verdad, con un objetivo. Tenemos que conseguir que el mundo municipalista se movilice. El gran reto que tenemos por delante, y yo soy responsable de que tenemos ese reto por delante, y lo tenemos que hacer".

"ESPAÑA NO ES UNA DICTADURA"

Tras cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dejar claro que "España es una democracia plena y no es una dictadura", como "nos quieren decir" solo y exclusivamente "para meter miedo en el cuerpo y dividir a la sociedad".

"En ese análisis francamente demoledor de lo que es el presente, tenemos que lanzar obligatoriamente nosotros desde Ciudadanos y el nuevo equipo, un mensaje de esperanza para el futuro".

Ha advertido de que en este momento el Ejecutivo controla "totalmente" al Poder Legislativo y tiene la "insana tentación" de controlar definitivamente al Poder Judicial. "Es una obligación que tenemos nosotros desde Ciudadanos y la sociedad española de evitarlo a toda costa".

"Nosotros, hijos de la transición, debemos dejarles a las futuras generaciones una España que sea espacio de consensos razonables, de oportunidades laborales y económicas, un referente de éxitos, una España nueva que se sacuda de los tópicos que todavía nos lastran y que reivindique sus mejores principios sin ningún complejo".

Según ha aseverado, "España necesita una opción política que encaje con la nueva realidad, una visión que nace de la razón pero que también apela a nuestra emoción, a nuestro orgullo por lo que somos y a nuestra ambición por lo que podemos llegar a ser, y una visión que desde luego no está representada en este momento por ningún otro partido político".

"Es el momento de recuperar la confianza en lo que somos capaces de hacer. Es el momento de abandonar el enfrentamiento estéril y construir juntos una España mejor. Una España donde las decisiones no estén en manos de minorías que solo miran por sus propios intereses, sino de una mayoría que cree en el progreso, en la justicia y en la igualdad de oportunidades".

Finalmente, el nuevo líder de Ciudadanos ha declarado que el partido naranja tiene la ocasión de construir "una España moderna, justa y para todos, donde nuestros jóvenes puedan soñar y construir un futuro con seguridad". "Vamos a recuperar esa esperanza. Vamos a construir ese futuro. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a cambiar el futuro", ha concluido entre los aplausos de los asistentes.

NUEVA DIRECCIÓN DEL PARTIDO

Junto a Pérez-Nievas, la exportavoz de gobierno de Ciudad Real, Mariana Boadella, será la secretaria de Organización; el concejal en el área metropolitana de Barcelona, Kevin Romero Navas, ocupará la secretaría de Comunicación; el ingeniero naval madrileño, Carlos Rodríguez Alemany, se encargará de la secretaría de Relaciones Institucionales; y la gallega María Vázquez Limeres, trabajadora de las instituciones europeas, asumirá la secretaría de Movilización, Programas y Acción Europea.

Le ha precedido en el uso de la palabra la exalcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías, quien dicho que hay que volver a poner en manos de los ciudadanos el espacio electoral del partido naranja, porque "sabemos que el espacio político existe", pero "tenemos que devolverles ese espacio electoral a través de la emoción, de la ilusión, para que nos voten y para que España siga avanzando".

"Ciudadanos representa talento, Ciudadanos representa oportunidad de cambiar políticas bipartidistas, Ciudadanos representa estar lejos del frentismo y la polarización, de formar, sobre todo, ese futuro que aparte a la sociedad de esa desafección democrática y política que sufrimos", ha añadido.

El co-fundador de Cs, Albert Boadella, considera que la voz de Ciudadanos tiene que ser una voz distinta, "seguramente de más dignidad", de más, "casi diría", de más 'fair play' (juego limpio) ante los adversarios. "Eliminar esta sangría constante en el mundo de la política" y ser "una voz pausada, tranquila, en la que el ciudadano se sienta seguro simplemente ya por la forma".

Ha aconsejado a la nueva dirección del partido no utilizar la palabra progresista porque, a su juicio, es la palabra "más contaminada" que existe en este momento. "Hay que encontrar otros términos que sean mejores, más claros y más representativos".

En su opinión, las voces nuevas que saldrán de esta asamblea, "no tienen que recordar para nada, ni en la forma ni en el fondo, a lo que está, en este momento, funcionando en España, en la derecha y en la izquierda. Por último, ha pedido al partido "ser muy modestos en las promesas y muy exigentes en el cumplimiento" porque su electorado, que está convencido volverá, "es de morro fino".