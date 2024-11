Sumar pide disculpas por el caso Errejón y anuncia que reforzará sus protocolos

Madrid, 26 oct (EFE).- Sumar ha pedido este sábado disculpas porque sus mecanismos "fallaron" en detectar y prevenir las conductas del que era su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ya que le hubieran cesado "mucho antes" de haberlo sabido, y se ha puesto del lado de las víctimas asegurando que la formación reforzará sus protocolos, sin hablar de dimisiones por lo ocurrido.

Varios dirigentes de Sumar, entre ellos el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, han informado en rueda de prensa sobre la dimisión el miércoles del que era su portavoz en el Congreso después de que trascendieran varias denuncias anónimas de violencia machista en redes sociales, tras las que la actriz Elisa Mouliaá le denunció ante la Policía por agresión sexual.

En la rueda de prensa de Sumar, Ernest Urtasun -ministro de Cultura- ha pedido disculpas porque los mecanismos "fallaron" en detectar y prevenir las conductas machistas de Íñigo Errejón, y ha sostenido que el ya exdiputado hubiera sido cesado "mucho antes" si la organización hubiese tenido la información que ha conocido esta semana.

El partido de Yolanda Díaz se ha puesto a disposición de las víctimas y revisará sus protocolos internos, al tiempo que ha evitado hablar de dimisiones ante la gestión de las denuncias.

El grupo parlamentario de Sumar, que debe buscar un reemplazo para su portavocía en el Congreso, se reunirá el próximo lunes, en un encuentro presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y ha evitado hablar de los siguientes pasos a nivel organizativo.

Urtasun ha evitado ahondar en la actuación de Más Madrid, que en un comunicado admitió que conocía una denuncia de junio de 2023 contra Errejón, sobre un tocamiento no consentido en Castellón, y que este viernes cesó a su diputada en la Asamblea de Madrid Loreto Arenillas por su supuesta intermediación con la mujer denunciante.

Sí ha apuntado que ante el caso de Errejón Sumar y Más Madrid han actuado de la mano, de forma coordinada y en la misma dirección.

Precisamente la jornada ha estado marcada por la decisión de la red social Instagram de cerrar la cuenta de la periodista Cristina Fallarás, pocos días después de que publicara la primera acusación anónima por violencia machista contra Errejón.

Tras la denuncia de la periodista, que ha expresado a lo largo de la mañana su preocupación por la posible pérdida de los "centenares" de denuncias similares contra Errejón, otros políticos y hombres influyentes, Instagram reabrió la cuenta y pidió disculpas a Fallarás, explicando que se cerró de "forma automática" por la acumulación de denuncias.

La vicepresidenta del Gobierno y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, ha criticado la clausura temporal de la cuenta en Instagram de la periodista Cristina Fallarás.

En opinión de Díaz, que era líder de Sumar cuando Errejón fue designado portavoz del grupo parlamentario, la cuenta de Fallarás es "un espacio seguro para muchas mujeres y debería haber muchos más".

Igualmente su homóloga en Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado como "imprescindibles" los espacios de "denuncia y apoyo a las víctimas", mientras que la ministra Sira Riego, representante de IU, ha considerado el canal creado por la periodista "un espacio seguro para muchas mujeres víctimas de violencias machistas".

Por su parte el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar) ha reconocido la necesidad de pedir perdón a las víctimas de las supuestas agresiones cometidas por Errejón, reparar el daño y erradicar.

Desde Podemos -partido del que Errejón fue cofundador y militó entre 2014 y 2019- su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha pedido "protección" para todas las víctimas de violencia machista, "las que denuncian y las que no", ya que éstas no lo hacen "porque no se sienten seguras".

El PP, por medio de su vicesecretario Elías Bendodo, ha "invitado" a los cargos de "Sumar, Más Madrid y Podemos" que conocieron y ocultaron casos de violencia sexual de Íñigo Errejón a que sigan a la diputada madrileña Loreto Arenillas, y también "renuncien a sus cargos públicos y orgánicos".

También este sábado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que lo sucedido con Iñigo Errejón deja en "auténtica vergüenza" a "toda la izquierda que ha tratado de promover en España la guerra de sexos y convertir a los hombres en presuntos culpables". EFE