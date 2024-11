Will Thomas, "emocionado" en su regreso a Málaga

Málaga, 25 oct (EFE).- El exjugador estadounidense del Unicaja Will Thomas, retirado la pasada temporada, ha asegurado sentirse "emocionado" en su regreso a Málaga, donde será homenajeado por el club cajista en los prolegómenos del encuentro de este domingo ante el Barça de La Liga Endesa en el Martín Carpena.

"Va a ser un gran partido el sábado para el equipo y yo voy a ser parte de esta celebración", dijo en declaraciones a los medios del club el ala-pívot estadounidense, quien en sus cuatro años en Unicaja ganó la Copa del Rey de 2023 y la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) el pasado mes de mayo.

Dijo que "fueron momentos especiales, ganar campeonatos, ganar muchos partidos, crear grandes recuerdos y crear una historia para el club".

"Espero un Carpena lleno. Contra el Barça va a ser un gran partido, todo el mundo quiere venir a ver al equipo jugar, quieren que el equipo juegue bien. Va a haber un gran ambiente y creo que va a ser una bonita oportunidad de honrar lo que he podido hacer por este club", afirmó Will Thomas, quien estuvo este viernes en el entrenamiento del Unicaja, donde se reencontró con su ex compañeros.

Indicó que "siempre hay un vínculo especial con tus ex compañeros cuando pasas por tantas batallas con ellos" y apuntó que "la energía sigue siendo la misma y no hay más que amor: ha sido genial ver a estos chicos de nuevo", subrayó.

En sus dos etapas, el ala-pívot ha disputado un total de 248 partidos, el duodécimo en la historia del club y el tercer jugador extranjero con más encuentros, sólo superado por Kenny Miller (280) y Adam Waczynski (273). EFE

