Quique Domínguez valora la “madurez” y “confianza” de sus jugadores

Pamplona, 25 oct (EFE).- El entrenador de Helvetia Anaitasuna, Quique Domínguez, valora la “madurez” de sus jugadores a la hora de afrontar las derrotas y su “confianza” en el trabajo diario en busca de una victoria que se les resiste.

“Nos motiva a nosotros y a ellos, uno de esos partidos de rivalidad y de querer jugar bien para ganarlo. Por las dos partes habrá una gran motivación”, ha analizado el míster gallego sobre la cita de este sábado ante el Logroño.

Se miden a un rival que todavía no conoce la victoria en la capital riojana: “No es muy normal que después de tres partidos en casa no haya ganado. Eso les da un aliciente más y una motivación para romper esa racha. Fuera ha conseguido buenos resultados. Es algo que habla de la igualdad y dificultad de esta competición”.

Anaitasuna llega tras la derrota en casa ante Valladolid por 22-27: “Nos dejó descontentos. Pero después te pones a analizar y, es cierto que encuentras muchos errores y no es normal que mi equipo, de 22 lanzamientos falle 15, y encuentras un montón de cosas buenas”, ha comentado al respecto.

“En la segunda mitad, el equipo hace un esfuerzo enorme. Llegando a estar 8 goles abajo, tenemos balón para ponernos a 3. Ahí cometemos algunos errores y algún momento podíamos haber tenido más control”, ha dicho sobre el “extraordinario esfuerzo defensivo y varios repliegues” de Anaitasuna frente a los vallisoletanos.

“Me sigo sintiendo muy afortunado de entrenar a este equipo porque me está gustando mucho cómo estamos gestionando y digiriendo los partidos con resultado no favorable. Lo estamos haciendo con mucha madurez, y estoy contento, muy confiado y creyendo mucho en lo que hacemos”, ha afirmado sobre el momento que atraviesa una plantilla que no vence desde la primera jornada.

Ha compartido el sentir de sus jugadores: “Me transmiten mucha honestidad y sinceridad. Estamos en un nivel de comunicación muy bueno. Les veo con capacidad de autocrítica y confiando mucho en lo que hacemos”, ha concluido. EFE

le/mg