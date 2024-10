Kejelcha afirma que está cerca del récord del mundo

València, 25 oct (EFE).- El etíope Yomif Kejelcha afirmó este viernes que está cerca del récord del mundo al señalar que aunque no puede prometer 56 minutos, sí está en condiciones de "repetir y estar cerca de los 57”, en la rueda de prensa de la élite internacional del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrada en la Feria Valencia.

Kejelcha, cuyo mejor registro se queda a diez segundos de la plusmarca de Kiplimo (57:31) y quinto crono más veloz de la historia, fue segundo el año pasado en València con una marca de 57:41 que aseguró que quiere mejorar.

“Me encanta este lugar. Me he preparado muy bien, me siento mejor que el año pasado y veremos el domingo”, dijo el etíope, mientras que su compatriota Selemon Barega también se mostró con ganas.

Barega, que debutó en medio maratón el año pasado en València y se convirtió en el mejor debut de la historia con una marca de 57:50, apuntó estar con “confianza” y el keniata Daniel Mateiko, a quien su reloj le predice un tiempo de 57.47, dijo que “mi preparación ha sido buena, me he concentrado y estoy preparado física y mentalmente”.

Sobre los tres atletas, el seleccionador de la élite internacional Marc Roig dijo que “los tres tienen tiempos muy rápidos, ellos están ahí y sabemos que el récord del mundo está en los 57 minutos”.

“Los organizadores creemos que el récord puede volver a València y queremos que así sea. Este medio maratón es muy rápido, es el más rápido del mundo y estamos viendo cómo hacerlo cada vez más rápido”, agregó.

En esa misma línea, el coordinador de la élite Juan Botella afirmó que “estamos en condiciones de afirmar que tenemos posibilidades de atacar ambos récords del mundo, de hombres y mujeres. Esto no significa que se vayan a batir, hablar es fácil, pero correr es difícil”.

Por su parte, las atletas Agnes Ngetich, que ya pulverizó la plusmarca mundial de los 10K en la ciudad el pasado 13 de enero gracias a un crono de 28:46, y Lilian Kasait, quinta en los Juegos Olímpicos de París en 10.000 metros y con dos medallas mundiales en cross, se mostraron ilusionadas, “con muchas mariposas en la barriga” por su debut.

“València es como una familia para mí, me da recuerdos del récord en 10K y tengo ganas del debut en medio maratón. Elijo Valencia porque me gusta mucho. Espero lo mejor de mí, es una motivación”, apuntó Ngetich. EFE

plm/sm/apa