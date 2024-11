Bankinter avisa de que volverán a recurrir el impuesto a la banca si ven razones para ello

Madrid, 24 oct (EFECOM).- La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado este jueves que no le sorprende lo más mínimo que el Gobierno quiera hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca, pero ha advertido de que estudiarán la letra pequeña del gravamen y volverán a recurrirlo si ven razones para ello.

En rueda de prensa, la máxima ejecutiva de la entidad ha advertido de que ahora mismo el impuesto, tal y como está redactado, tiene "problemas técnicos y jurídicos" que deberían solventarlos y que ya llevaron a las entidades a recurrirlo.

Pero además, ha avisado, van a estar muy pendientes de cómo se hace permanente, porque, si consideran que no se ajusta a la ley, lo volverán a recurrir, entre otras razones porque estiman que tienen la obligación frente a sus accionistas.

Ortiz tiene claro que el gravamen es discriminatorio, no solo porque otros sectores no lo paguen, sino porque ni siquiera tienen que hacer frente a él todos los bancos, algo que ella eliminaría, ya que cualquier tasa, por ejemplo el IBI, la pagan todos los contribuyentes y no unos sí y otros no.

Por otro lado, la consejera delegada de Bankinter ha lamentado el "mercadeo político" respecto a este impuesto y el de las eléctricas, con algunos partidos tratando de que algunas empresas queden al margen de él, pero ha defendido que hay que mantener una actitud "normal" y no entrar en un tono bronco.

Y frente a las amenazas de algunos empresarios de llevarse inversiones fuera de España, Ortiz ha insistido en que las cuestiones sobre el impuesto tienen que ser "una discusión entre adultos" y que, por parte de Bankinter, no hay ninguna amenaza de que el banco se vaya a llevar "nada a ningún sitio".

"Lo que hay que decir es que somos fundamentales para el crecimiento económico y creemos que no es un buen impuesto y como está redactado hoy tiene deficiencias que hay que solventar", ha resumido antes de aclarar que la estrategia del banco no la dictan los impuestos.

No obstante, preguntada si sería viable que Bankinter retirara inversiones de España, ha explicado que el negocio internacional del grupo se puede hacer desde donde se quiera, "desde España, desde Portugal o desde Irlanda". Y ha citado como ejemplo también el negocio de tesorería o las inversiones de las cartera de bonos.

Por otro lado, la máxima ejecutiva de Bankinter ha explicado que, a través de las patronales, se mantiene una conversación fluida con el Gobierno para encontrar soluciones al problema de la vivienda y a cualquier otro tema, pero ha insistido en que la clave pasa por ampliar la oferta.

Ha recordado que Bankinter participa con el ICO para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y, fruto de ese acuerdo, se han concedido ya cerca de 100 millones en hipotecas.

"Estamos encantados de financiar viviendas. Es nuestro trabajo y nuestra profesión", ha resumido Ortiz, quien ha reflexionado sobre la posibilidad de que el Estado y las comunidades autónomas condonen el 10 % de los gastos aparejados a la compra de una vivienda y la firma de una hipoteca para hacer más fácil la operación.

Respecto a la propuesta de Sumar de promover una hipoteca ligada al bono español a 10 años, la consejera delegada de Bankinter ha considerado que sería "un gran error", pues recordó que en la pasada crisis financiera el interés de la deuda pública española se disparó y si alguien tuviera un préstamo ligado a esa referencia lo habría pasado "francamente mal".

"Uno no puede estar con mensajes oportunistas porque el bono esté ahora bajo", ha considerado antes de defender que el euríbor, el principal indicador de las hipotecas a tipo variable en España, es una referencia con "muchísima liquidez" y "mucho más estable que ningún bono a 10 años".

Ortiz cree asimismo que la oferta de hipotecas en España es de las más amplias que puede haber, es "extensísima", con propuestas a tipo fijo, mixtas, variables. EFECOM